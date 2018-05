Fernández Criado: "Una experiencia única e increíble"

Las últimas dos semanas fueron de las más importantes que le tocó pasar al marplatense Rodrigo Fernández Criado, quien quedó fuera del la lista de convocados para jugar el Mundial con Pumitas, pero le tocó disputar el Sudamericano con la camiseta de Argentina XV.

Durante los dos últimos años el tercera línea de Sporting de Mar del Plata se preparó para jugar un Mundial Juvenil. El año pasado una lesión en la preparación lo alejó un tiempo de las canchas y en este caso los entrenadores optaron por otros jugadores y esa posibilidad también quedó trunca.

Pero hay que estar siempre preparado e inmediatamente que fue desafectado de Pumitas pasó al plantel de Argentina XV (segundo equipo nacional detrás de Los Pumas), en donde pudo disputar los partidos ante Paraguay (como titular) y Brasil (ingresando en la segunda parte) en el Sudamericano 6 Naciones.

"Fue una increíble y única experiencia, no me esperaba este llamado y me puso muy contento. Disfruté al máximo cada momento que tuve, ya sea tiempo libre, entrenamientos, partidos, vestuarios e hice foco para escuchar y adquirir nuevos conocimientos los cuales voy a aprovechar para usar día a día y poder seguir progresando y mejorando", cuenta Rodrigo.

En cuanto a lo que rescató de su breve paso por este equipo, mencionó "el grupo de personas que me tocó compartir, la buena onda del grupo tanto dentro como afuera de la cancha., también me llevo grandes aprendizajes de entrenadores y jugadores de gran nivel".

Para Fernández Criado fue todo muy rápido y de pasar de estar con chicos de su categoría, le tocó entrenar con jugadores de Jaguares, el caso de Tomás Cubelli o Joaquín Díaz Bonilla; "al principio no podía creerlo, pasar de mirarlos por tele a estar entrenando con ellos era algo raro. La calidad de esos jugadores y el ritmo que le dan al juego es increíble, adaptarse a eso es lo más divertido pero requiere de una alta concentración para estar a nivel".

Sobre la posibilidad que se le escapó de disputar un Mundial Juvenil, el jugador del Seleccionado Mayor de Mar del Plata opinó que "mi gran objetivo hace tiempo era jugar el Mundial con Pumitas y no se me dio, por suerte no me reprocho nada ya que hice lo imposible por jugarlo. Haber estado estos partidos en Argentina XV lo tomo como un premio al esfuerzo y sacrificio de este ultimo tiempo".

Yendo a sus metas para lo que resta del año, el jugador de Sporting contó que "mi objetivo para lo que queda de este año es jugar para mi club y ganar el Regional Pampeano otra vez, sin dejar de entrenar y estar preparado para cualquier llamado".