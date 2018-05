La penúltima busca más clasificados

Alvarado está a un punto de lograr el pasaje a la Zona Campeonato, en una Zona B de mucha paridad, donde todavía no hay ningún clasificado.

Tranquilos, con la posibilidad de cuidar jugadores en caso que lo necesiten y limpiar a quienes estén complicados con las tarjetas, Kimberley, General Urquiza y Argentinos del Sud por la Zona A, y Círculo Deportivo por la C, afrontan la recta final de la primera fase clasificados y esperando qué otros rivales compondrán la Zona Campeonato del Torneo "Norberto Eresuma". Dos lugares en la Zona A, los cinco disponibles en la B y cuatro en la C, faltan para conocer los 15 mejores de la Liga Marplatense. Este sábado, se disputa la penúltima jornada que podría definir algunos clasificados más.

Programa de partidos

Cancha de Libertad

13.30 Huracán vs. Los Patos (Marcelo Sanz)

15.30 Libertad vs. San Isidro (José Luis Orellana)

Cancha de San Lorenzo

13.30 San Lorenzo vs. El Cañón (Sergio Mella)

15.30 Los Andes/Batán vs. Once Unidos (Gabriel Millas)

Cancha de Deportivo Norte

13.30 Deportivo Norte vs. Alvarado (Sebastián Aquino)

15.30 Unión vs. Argentinos del Sud (Mayra Araujo)

Cancha de River

13.30, Peñarol vs. Atlético Mar del Plata (Ariel Mustafá)

15.30, Racing vs. Quilmes (César Miranda)

Cancha de Al Ver Verás

14.30 Al Ver Verás vs. Talleres (Sandro Abboud)

Cancha de Banfield

15hs. Banfield vs. General Urquiza (Guillermo Nuesch)

Cancha de Kimberley

15hs. San José vs. Kimberley (Héctor Sosa)

Cancha de Independiente

15hs. Independiente vs River (Franco Campagnoli)

Cancha de Nación

15hs. Nación vs. Cadetes (Ricardo Miguel)

Cancha de General Mitre

15hs. General Mitre vs. Círculo Deportivo (Franco Mele)

Libre: Boca