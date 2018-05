La insólita anécdota de cómo Aranguren quería que la gente ahorre energía con un lavavajillas

En el marco de una jornada en el Concejo Deliberante sobre el pedido para la recategorización del gas en General Pueyrredon -impulsada por los ediles de 1País, Ariel Ciano y Mercedes Morro- la exdiputada nacional massista Liliana Schwindt , que hasta diciembre presidió la Comisión de Defensa del Consumidor en el Congreso, recordó un encuentro con el ministro de Energía Juan José Aranguren, que cuestionado por los importantes aumentos en la luz, planeaba realizar una campaña de ahorro con los modernos lavavajillas.

Liliana Schwindt recordó el plan de Aranguren para el ahorro energético. (Foto:0223)

“Aranguren tenía la fama de inaccesible, pero pudimos hablar. Le dije en su momento que él sabía de energía como CEO de una gran empresa pero no como de un consumidor. `La gente no sabe cómo ahorrar energía, lo desconoce y se necesita de una gran campaña´”, le cuestionó Schwindt.

Tras esa requisitoria, Aranguren le respondió: “Quédese tranquila. Ya lo tengo todo previsto, vamos a hacer una prueba piloto con medidores inteligentes. La gente va poder poner el lavavajillas a la noche”.

Ante la insólita respuesta, la exlegisladora le reprochó: “¿Lo va a hacer en Nordelta?. Eso es para ricos. La gente pobre no lo tiene. Si hay 50 lavavajillas en mi ciudad (Olavarria), es mucho. En mi ciudad no hay cloacas y lavan la ropa de noche para no pelearse con el vecino y no tirar el agua afuera. La gente no tiene para comprar productos de bajo consumo. Si un trabajador gana apenas 15.000 pesos no tiene ni para cambiar las lámparas a led. No se puede hacer”, razonó Schwindt.