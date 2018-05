Federico Bal: "Hice todo bien, es extraño que esté acá"

"Venir a Mar del Plata siempre es un placer, amo la ciudad y me dio muchas alegrías", dijo Federico Bal. No llegó para presentar una nueva obra, ni nada parecido: está imputado en el juicio que comenzó este miércoles para dilucidar si una organización ilícita se dedicaba a vender licencias de conducir truchas en Mar del Plata.

El actor es el único de todos los imputados que participan del juicio que fue supuesto beneficiario de esa asociación, es decir que obtuvo de manera ilícita el carnet de conducir. Todos los demás presuntamente formaban parte de la organización criminal.

"A los que están imputados se los vincula a la asociación ilícita que entregaba las licencias. Yo claramente no trabajo, solamente fui un señor que intentó hacer las cosas bien, por el camino legal y como tenía domicilio en Mar del Plata optó por sacar turno, hacer las cosas como se debe", relató Bal.

El actor sostuvo que el no tenía por qué saber que una asociación ilícita dirigía el lugar. "Salta después de cuatro años, en un control de alcoholemia, que ese registro había sido sacado de forma ilícita", dijo, pero rápidamente aclaró que "no fue así" y él hizo todos los trámites "como deben hacerse".

"No pagué plata por ese registro y de las 7 mil licencias, soy la única persona imputada. Me parece extraño", remarcó y señaló que muchas veces "si te reconocen te evitan una cola, pero nada más".

A su vez, entendió que si cualquiera de las otras siete mil personas que obtuvieron el carnet a través de esta organización hubiera estado ahí tal vez los medios no hubiesen concurrido a cubrir.

Bal señaló que no aceptó un acuerdo con la fiscalía porque hizo "todo bien". Por qué voy a tener que conciliar en una probation cuando yo hice todo bien. Tengo que gastar plata en abogados, vuelos cuando no hice nada mal. No sé por qué estoy acá. Confío en la Justicia plenamente", concluyó.