Nueve empresas presentaron sus ofertas para buscar al submarino ARA San Juan

El Ministerio de Defensa abrió este miércoles los sobres con las ofertas para llevar adelante el rastrillaje del submarino ARA San Juan y nueve empresas se presentaron para tratar de localizar la embarcación con 44 tripulantes.

Dos firmas presentaron sus propuestas con su cotización en euros: "Falcon High Tech America SRL", por 1.850.000, que ingresó la oferta de menor costo, y "Compañia Sudamericana de dragados", por 17.780.460, la más cara. Los siete restantes son "Sistemas Electrónicos Subacuáticos (SEA)", cuya oferta es de US$ 4.810.000; "Igeostest", por 10.700.000; "Bahía Grande", por 10.209.815; "Proios Salvage S.A", por US$ 7.430.000; "Grupo HGM", por 6.140.000; "Williamson & Associates, Inc", 6.234.600, Inc", por un monto de US$ 7.500.000.

Con las propuestas en mano, quien definirá a la o las empresas contratadas será la Comisión Evaluadora que tiene un plazo mínimo de 3 días para expedirse, pero no un tiempo máximo. La empresa ganadora tendrá 100 días para tratar de localizar al submarino.

En el caso del barco, la descripción de las tareas son: "La búsqueda batimétrica, sonográfica y magnetométrica del Submarino ARA SAN JUAN, en las áreas detalladas en el Apéndice 4 de las Cláusulas Particulares y posteriormente, su inspección e identificación por un medio visual (fotografía o video)".

Para las unidades submarinas, las tareas descriptas en el apéndice tercero son: "Búsqueda batimétrica, sonográfica, magnetométrica y de imágenes de video del Submarino ARA SAN JUAN, en las áreas detalladas en el Apéndice 4 de las Cláusulas Particulares".

En caso de que ninguna empresa cumpla con los requisitos, se puede declarar desierta la contratación directa y armar un nuevo pliego.