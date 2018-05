Histórico: Hipódromo debutó en la Liga de Miramar

La espera se hizo larga, dos suspensiones seguidas y la ansiedad fue notoria. Mucha gente acompañó al equipo, salió en caravana desde la sede de Lisandro de la Torre 555 y vivió este día histórico, en el que Club Social y Deportivo Hipódromo, después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo a pulmon, logró su cometido y pudo debutar en un Torneo Oficial, en este caso en la Liga de General Alvarado. El resultado, anecdótico por la trascendencia del evento en sí, fue lo único que opacó un poco la alegría, porque el equipo de Marcelo Falcón no pudo con Amigos Unidos y cayó por 2 a 1.

Más allá de la derrota, el balance fue positivo. El "Hípico" salió envalentonado por todo lo que significaba el partido, empujado por su gente y en el cuarto de hora inicial lo metió en un arco al equipo de Miramar. Tres jugadas en ese lapso que terminaron con buenas respuestas del arquero y un disparo desviado de Torres, pudieron abrir el marcador y cambiar la historia del partido. Como era de esperar, después de ese aluvión, el juego se equilibró, los marplatenses siguieron teniendo la iniciativa, pero ya le costó llegar con peligro al arco de Velázquez.

Todo ese desgaste hecho en la primera mitad, que no se pudo cristalizar en la red, se pagó caro en el complemento. Porque Hipódromo entró dormido y Amigos Unidos no lo perdonó. Llamo la atención con una corrida de Arévalo que definió suave y Calabrese alcanzó a despejar sobre la línea, pero a los 7', el remate del delantero local fue más fuerte, tapó bien el arquero Frisone pero en el rebote Bogado selló el 1 a 0. Con la ventaja, los de Miramar se sintieron más cómodos y empezaron a jugar de contra ataque, ante un "Hípico" que iba pero no tenía claridad. Un remate de Torres y otro de Calabrese casi sentencian el empate, pero no pudo ser y, de contra, lo liquidó Amigos Unidos. El jugador más incisivo, Arévalo, partió ¿adelantado?, llegó al fondo y sacó el centro atrás para que Lafuente dejara en el camino a Calabrese y definiera para el 2 a 0.

A partir de ahí la visita comenzó a jugar de contraataque e Hipódromo no encontró claridad en sus ataques. El ingreso de Bacchiochi le dio mayor peso ofensivo al club marplatense pero sin claridad lo cual se tradujo en esporádicas aproximaciones del local. Sólo contó con un buen remate de Torres quien agarró el rebote de un tiro libre y con un disparo de Calabrese que salió muy cerca del travesaño. Quedaba media hora pero Hipódromo no tenía reacción, le faltó claridad para ir por la hazaña y los minutos se consumían. En el cierre, un penal que le cometieron a Bacchiocchi le dio el premio a Chávez para que canjee por gol y le puso dramatismo a los instantes finales, aunque no le alcanzó a los marplatenses para alcanzar la igualdad.

Una derrota que duele porque el rival no fue más y porque la ilusión era que la fiesta sea completa. Pero el resultado sólo es una anécdota si ponemos en la balanza la oportunidad de un club que fue golpeado por la crísis, se refundó, creció, se puso un objetivo y el domingo 30 de abril de 2018 logró hacer su sueño realidad.

La formación para la historia

Frisone; Calabrese, Nuñez, Sanchez, Marecos; Rojas, Furlan, Palomeque, Faga, Torres y Chavez. Ingresaron Bacchiocchi, Jorge Fernandez y Smith. Completaron el banco Almaraz y Coronel.