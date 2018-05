Comerciantes marplatenses afirman que el fin de semana largo no fue lo que esperaban

Según informaron desde el Ente Municipal de Turismo, poco más de 100 mil personas llegaron a Mar del Plata este fin de semana largo para disfrutar de unas minivacaciones. Sin embargo, aunque la cifra resulta importante, los comerciantes de la ciudad afirmaron que no fue lo que esperaban.

La conclusión fue obtenida a partir de una encuesta realizada por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) de Mar del Plata.

A pesar de que el clima ayudó y que un 93% de los negocios decidieron abrir sus puertas el día lunes, sumándose a la iniciativa del gobierno nacional de día “no laborable” para impulsar a los fines de semana largo con fines turísticos; comerciantes de Juan B Justo manifestaron que "si bien notaron una mayor afluencia transeúntes en la arteria comercial, no se reflejó en el nivel de ventas".

Por su parte, trabajadores de las calles San Juan, Alberti, Rivadavia, Güemes y otros dijeron que el mayor consumo estuvo en el rubro gastronómico y evidenciaron que "la cantidad de visitantes que llegaron a la ciudad fue menor de lo esperado al tener como referencia la cantidad de gente que visitó la ciudad durante el anterior fin de semana largo de Semana Santa".

"Que haya sido el lunes considerado como día no laborable, fue un logro de las acciones realizadas por la entidad que representa a nivel nacional a UCIP, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), que ha sido la única y primera organización del país en proponer la idea de convertir los feriados puentes en días no laborables, buscando no afectar al sector comercial e industrial e impulsando la actividad turística", expresó el presidente de la UCIP Mar del Plata, Dr. Raúl Lamacchia.