"Estoy muy emocionada: hoy mandé mi primer mail"

Hoy Graciela (71) mandó su primer mail. Aunque parezco extraño en el año 2018, la mujer pudo superar la barrera informática gracias a los cursos gratuitos que dicta el área de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social. 0223 convivió durante una jornada con los jubilados que asisten a los talleres que se dictan en Brown 5234.

Expresión plástica, memoria lúdico-recreativa, alfabetización digital, proyección de cine, expresión corporal, expresión teatral, narración oral, canto coral y guitarra, son las opciones a las que los adultos mayores marplatenses pueden acceder de forma gratuita a través del municipio.

Paula Contreras, quien junto a Jorge Cionfrini coordinan el taller de computación (alfabetización digital), comentó que, además de la formación, lo mejor que se llevan las personas "es el poder disfrutar de un espacio de encuentro y sociabilización. Hoy, casi cualquier trámite se inicia por internet y este curso termina siendo una herramienta de integración e inclusión a la sociedad para estas personas".

"Estoy muy emocionada porque mandé mi primer mail y fue para mi amiga que me anotó. Fue como tener alas", reconoció Graciela entre lágrimas. "Uno no quiere abusar del tiempo de los hijos, ellos me vienen a ver pero no quieren estar con la computadora enseñándome. Lo mejor de esto es la calidez humana tanto del grupo como de los profesores", destacó la mujer.

"Es una oportunidad excelente. Tenía muchas dificultades, dejé de trabajar el 1 de marzo y si bien usaba la computadora, no era algo placentero para mí, en casa ni la tocaba y por eso me anotó una amiga", explicó Graciela y agregó: "Creí que iba a ser difícil integrarme a un grupo de adultos mayores pero no, me integré y estoy muy contenta".

Por su parte, Rosa (67), dijo que conocer el mundo virtual le resultó "hermoso" y que "estoy aprendiendo a usar la computadora, me están explicando, me siento muy cómoda aunque me cuesta bastante encontrar las letras".

A través del taller, Rosa busca poder comunicarse con sus amigas, sus hijos y sus nietos. "Me pareció una muy buena oportunidad y agradezco la paciencia que nos tienen", destacó sobre los profesores.