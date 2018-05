Sporting, Universitario y Los Cardos completaron las semifinales

Se disputó este sábado la quinta y última fecha del Torneo Súper 12, en donde se definieron los cuatro semifinalistas, ya que Sporting, Universitario y Los Cardos ganaron, para sumarse a Mar del Plata Club y en dos semanas definir quien jugará la final.

Mar del Plata Club era el único que había ganado sus cuatro partidos anteriores y ya sabía que iba a jugar las semis, pero además venció 29 a 22 a Uncas y así culminó en la primera colocación. Los de "Nona" Urrutia sufrieron la rápida expulsión de Montone y el cotejo se les complicó de más, pero lo pudieron sacar adelante con los tries de Guido Zingale, Clemente Santa Maria, Tomás Martín, Tomás Sestelo y Leopoldo Branderiz. En el equipo de Fernando Reche hubo dos tries de Diego Confalonieri y uno de Diego Lazarte, en tanto que Nicolás Sorbi aportó dos conversiones y un penal.

El que estaba obligado a ganar para llegar a las semis era Los Cardos y no dejó pasar la oportunidad en el Paraje Los Laureles y derrotó 64 a 5 a Pueyrredon. El equipo de Luciano Pérez llegó al try con Edo (3), Pardo, Camargo, Cabana, Merello, Quiroga, Campo y Paz.

En el restante cotejo de esta Zona 2 el que volvió a la victoria fue San Ignacio, que derrotó 20 a 11 a Biguá. El conjunto de Valle Hermoso tuvo dos tries de Cristian Caponero y un try penal, dos de ellos convertidos por Emanuel Contino. En los locales hubo un try de Franco Espino, dos penales de Valenzise.

El que ratificó el primer puesto en la Zona 1 y por ende la clasificación y localia para las semis fue Sporting, quien en Tandil derrotó 31 a 17 a Los 50. Los de Eduardo Etcheto llegaron al try con Juan Evangelista (2), Federico Spinelli y un try penal, en tanto que los tandileses sumaron un try con Matías Radetich y cuatro penales de Tomás Lasarte.

Se vivió una definición apasionante en las otras dos canchas. Porque Universitario y Comercial estaban igualados en puntos, aunque en un empate en la tabla le daba la ventaja a Uni por haber ganado el partido entre ambos la semana pasada.

El equipo de Martín Vallejo logró vencer a Necochea por 42 a 28, pero mucho tuvo que trabajar (en algún momento estuvieron 21 a 21) y dependió de que Comercial no ganó con bonus para poder llegar a las semis.

Los tries del equipo del Barrio Libertad fueron de Gastón Gilardi, Bruno Laffranconi, Felipe García Austt, Juan Paroni, Ramón Sotura y Mateo Facchin, en tanto que los "Tiburones" anotaron con Juan Martin Eliceche, Agustín Deive y Facundo Echaves.

En tanto que en La Josefa pudo ganar Comercial 41 a 28 ante Unión del Sur, pero le faltó un try para llegar al bonus y pasar en la tabla a Uni. El "Celeste" llegó al try con Ignacio Carea, Cristian Echenique, Rodrigo Oliver, Gerardo Vouilloz, Gonzalo Maffioli y un try penal. En los locales dos de Matías Monopoli, uno de Agustín López y el "Polaco" Maiorana.

La próxima semana no habrá actividad y el sábado dos de junio se disputarán las Semifinales, en donde en Villa Marista el local Sporting recibirá a Los Cardos de Tandil, en tanto que en Santa Celina jugará Mar del Plata Club ante Universitario. Los restantes 8 equipos también jugarán para ordenar el resto de las posiciones.

Resultados:

Clasificatorio M19:

Sporting B 17 - 26 Comercial

Los Cardos 63 - 31 Pueyrredon

Uncas 28 - 40 Mar del Plata Club

Universitario 46 - 26 Campo de Pato

Biguá 21 - 20 San Ignacio

Torneo Súper 12:

Biguá 20 - 24 San Ignacio (Preintermedia)

Biguá 7 - 34 San Ignacio (Intermedia)

Biguá 11 - 21 San Ignacio (Primera)

Los 50 0 - 57 Sporting (Preintermedia)

Los 50 29 - 73 Sporting (Intermedia)

Los 50 17 - 31 Sporting (Primera)

Los Cardos 79 - 10 Pueyrredon (Intermedia)

Los Cardos 64 - 5 Pueyrredon (Primera)

Uncas 7 - 42 Mar del Plata Club (Intermedia)

Uncas 22 - 29 Mar del Plata Club (Primera)

Unión del Sur 15 - 26 Comercial (Preintermedia)

Unión del Sur 19 - 52 Comercial (Intermedia)

Unión del Sur 28 - 41 Comercial (Primera)

Universitario 31 - 24 Necochea (Intermedia)

Universitario 42 - 28 Necochea (Primera)

Posiciones:

Zona 1:

Sporting --- 20

Universitario --- 17

Comercial --- 17

Unión del Sur --- 9

Los 50 --- 6

Necochea --- 1

Zona 2:

Mar del Plata Club --- 24

Los Cardos --- 18

San Ignacio --- 13

Biguá --- 8

Uncas --- 7

Pueyrredon --- 0

Sábado 2 de junio:

Sporting --- Los Cardos (Semifinales)

Mar del Plata Club - Universitario (Semifinales)

Comercial - Biguá (5° A 8°)

San Ignacio - Unión del Sur (5° A 8°)

Los 50 - Pueyrredon (9° A 12°)

Uncas - Necochea (9° A 12°)