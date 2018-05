El debut del nuevo estacionamiento medido fue con algunos problemas y falta de información

El nuevo sistema de cobro del estacionamiento medido comenzó a regir este lunes en Mar del Plata y más allá de que desde el municipio aseguraron que estaba funcionando en un 90%, comerciantes y usuarios se quejaron por la falta de información y algunos inconvenientes que surgieron en este primer día.

Pese a que la información había sido difundida en diferentes medios de comunicación, esta mañana la nueva modalidad para estacionar tuvo sus dificultades, ya sin la tradicional tarjeta. Algunos agentes de Tránsito señalaron a este medio que cerca del mediodía "el sistema no está funcionando en su totalidad".

La mayor cantidad de consultas se debió a que muchas personas aún acumulan saldo en sus tarjetas y no saben cómo trasladarlo al nuevo sistema. Claudio Cambareri, titular del área de Transporte y Tránsito, aseguró que “el sistema está funcionando en un 90% y que los agentes están en las calles para ayudar, explicar y guiar a los automovilistas”.

“La idea está lejos de complicarle la vida a la gente”, señaló el funcionario, al tiempo que agregó que “las multas rigen con normalidad pero se podrá hacer un descargo en el Tribunal de Faltas”, en el caso de infracciones que se labren este lunes a personas que todavía no se hayan incorporado al nuevo sistema.

Por el lado de los comerciantes, los cuales fueron capacitados la semana pasada, debieron responder infinidad de consultas de los usuarios que se acercaban luego de estacionar.

“El arranque fue malo porque no tenemos incorporado el sistema nuevo", comentó Silvana del kiosco de Rivadavia casi Diagonal Pueyrredón, quien también agregó que “tarjetas tampoco hay y no sabemos nada”. Según la comerciante, mucha gente se acercó a preguntar cómo hacer para estacionar y, aclaró, “no hay muchas explicaciones”.

“La mayoría de la gente desconoce el nuevo sistema, es más práctico, una vez que lo conozcan va a ser mejor, es rápido porque se eliminan las tarjetas y los problemas que tenían los posnet, pero todavía falta", remarcó Osvaldo del kiosco lindero a la municipalidad por Hipólito Yrigoyen. “Es tipo carga virtual, se puede cargar saldo o cargarle a una patente la cantidad deseada y también pagar las mutas ya sea en el comercio o en la aplicación”, destacó el comerciante.

0223 también consultó a los usuarios a ver qué tan informados estaban del nuevo sistema. “Me enteré por la televisión pero no se muy bien en qué consiste”, afirmó Leandro quien suele estacionar en el centro por cuestiones de trabajo. “No tengo ni idea, escuché que hay que bajar una aplicación lo que para muchas personas puede ser un tanto complicado, como por ejemplo yo. Entiendo que es positivo para el municipio por el ahorro de dinero pero creo que hacía falta más comunicación”, señaló el usuario.

Por último, Rodrigo, que justo había comprado una tarjeta en un kiosco, se encontró con la novedad: “La verdad es que me acabo de enterar todo el tema que no está cargado en las computadoras y no hay tarjetas. Me preocupa el tema de las multas pero ahora no sé, lo dejo acá y sigo, si me hacen la boleta haré el descargo”.