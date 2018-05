Fan de Netflix, guerra por la cochera y las tasas de punta

Arroyo y su escena favorita en La Casa de Papel

El intendente Carlos Arroyo recibió al actor Enrique Arce, uno de los protagonistas de "La Casa de Papel", la serie española que sigue causando furor.

La Casa de Papel es un éxito mundial, y como toda serie, cuenta con personajes que rápidamente ganan admiradores y otros que no paran de sumar detractores. Este último es el caso de “Arturito”, el director de la Casa de Moneda de Madrid

"Es uno de los representante más genuinos y especiales que podría mandarnos la comunidad española", dijo el jefe comunal en su primer contacto con el actor español que visita la ciudad, atraído por ser, Mar del Plata, la principal comunidad valenciana del país.

Al ser consultado sobre su personaje favorito de la serie, Arroyo lanzó con una sonrisa y un guiño al actor: “Arturito”. También, el intendente puntualizó que “mi escena favorita es el miedo al robo al banco”.

La cochera hacer arder Playa Grande

Cuando cada vez falta menos para que se venza el plazo que el Ente Municipal de Turismo le otorgó a la concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Cochera de Playa Grande para que concluya las demoradas obras, el resto de los concesionarios suman críticas contra quienes manejan la cochera.

Es que detrás de las obras en el lugar deberían haberse concluido hace tiempo, más allá de la prórroga que otorgó el Emtur se esconde la intención de los concesionarios de abrir allí un nuevo boliche, algo que no estaría permitido según denuncian los demás concesionarios. En ese contexto, reclaman al ente que conduce Gabriela Magnoler que haga cumplir lo establecido en el pliego de bases y condiciones y sanciones a los concesionarios en caso de que se constaten incumplimientos e infracciones.

Se le pararon los pelos al ver el aumento de tasas

En el marco de la sesión donde se ratificó un nuevo aumento de tasas en el distrito de General Pueyrredon, la concejal de la Coalición Cívica, Angélica González, contó que “nos vimos obligados a elevarle una nota pidiéndole Al secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, con cierta urgencia que trabaje sobre una simulación concreta y que la publicara”. “Como no recibí respuesta, llega un llamado del concejal Arroyo diciendo que vamos a tener una entrevista con el señor Mourelle. Allí me hago –alegremente- de la simulación que no había sido publicada ni mostrada en ningún momento y eso nos permitió trabajar sobre el posible impacto que iba a tener el aumento”, añadió.

Para finalizar, la edil de Lilita Carrió admitió que “se nos pararon los pelos” al ver los números de Mourelle y lanzó una crítica contra el gobierno de Arroyo. “Muchas veces todos los concejales de este gobierno nos sentimos más de una vez solos o incomunicados”, sentenció.

Cruces por los tarifazos

La concejal de UCR, Cristina Coria, salió al cruce de los permanentes cuestionamientos de los concejales de Unidad Ciudadana ante los tarifazos que repercuten en los bolsillos de los vecinos.

“Me alegra que actualmente Unidad Ciudadana se preocupe del tema del gas y de la energía, nos dejaron sin gas y sin energía, este país en el año ’89 era autosustentable en materia de energía”, chicaneó la correligionaria en el recinto del HCD.

Y subrayó: “Lo que está ocurriendo no es nada más que la consecuencia de la situación en la que dejaron a este país, que no es la misma en la que dejó en el año ’89 nuestro expresidente Alfonsín”.

Tras las palabras de la edil radical, llegó rápidamente la respuesta de Unidad Ciudadana. “Las boletas de luz subieron gracias al gobierno de Cambiemos un 2.800%. En dos años, el gas subió 1.297% y el agua subió un 664%”, disparó el concejal Marcos Gutiérrez, quien también recordó: “39 fueron los muertos que dejaron en la Plaza de Mayo en el 2001 cuando se tuvieron que rajar en un helicóptero”.

Rechazo de propios y extraños

El proyecto que presentó el concejal del Pro Guillermo Volponi sumó rechazos prácticamente unánimes. No por el hecho de buscar una regulación para una actividad que está en pleno auge, sino por el planteo de cobrarles una tasa a los instructores o entrenadores de los grupos de running.

Los principales referentes del sector, encabezados por Leonardo Malgor, se quejaron por entender que esto estuvo mal planteado y que en todas las reuniones que se habían mantenido para charlar del proyecto nunca se había mencionado este tema.

Muchos de ellos pagan tasas municipales porque tienen gimnasios y luego utilizan los espacios públicos de Mar del Plata para correr o hacer entrenamientos al aire libre. Ni siquiera sus colegas oficialistas lo bancaron. Desde el Ejecutivo miraron con mucho recelo la propuesta de Volponi y más directo fue el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Manuel Mosca, un habitué de correr por la costa marplatense, quien rechazó la propuesta por Twitter.

Volponi sin embargo, sigue adelante con su propuesta y convencido de que la regulación de la actividad no puede dejar de lado el correspondiente pago de tasas. Y esta semana puso como ejemplo en sus redes sociales lo que ocurre en los municipios de Kensington y Chelsea, en las afueras de Londres.

En el mundo, la actividad de grupos de runners, preparadores físicos o profesores de educación física que usan el espacio publico está regulado. En Londres, por ejemplo, se debe sacar una licencia, pagar un abono anual según la cantidad de alumnos y periodicidad de encuentros. pic.twitter.com/W2686odEuU — Guillermo Volponi (@GuilleVolponi) May 21, 2018

Y para cerrar compartió una imagen muy atractiva de la costa de Mar del Plata y señaló que "antes de empezar a trabajar" siempre es motivador mirar el mar. La foto es de este lunes y a algunos les llamó la atención un detalle, pues fue tomada a las 11.17 de la mañana. "A esa hora arranca a trabajar?", se preguntó.

Buen día, antes del trabajo una mirada al mar es siempre motivadora para seguir adelante! Ah y los que puedan meterse a surfear...disfruten el Swell Perfecto ...!!! 🏄‍♂️ pic.twitter.com/CUMnqc6EVl — Guillermo Volponi (@GuilleVolponi) May 21, 2018

Para terminar con las ratas, piden cestos de residuos en la Escollera Norte

El concejal de Sumar, Santiago Bonifatti presentó un proyecto de comunicación pidiendo por el cuidado y el mantenimiento de la higiene de la Escollera Norte, tras darse a conocer la presencia de roedores en este espacio tan emblemático de la ciudad.

"Este espacio público debe ser reconocido como un paseo y a su vez dotarlo de la insfraestructura necesaria. Se debe planear la colocación de cestos de residuos, y la incorporación de la escollera al sistema de recolección de residuos de la empresa 9 de julio, con una frecuencia de por lo menos 4 veces por semana que garantice la recolección los fines de semana”, dijo el edil opositor.

"Al no contar con ningún cesto de residuos, la Escollera Norte termina siempre muy sucia, generando plagas y la presencia de roedores que arruinan un espacio emblemático de la ciudad”, destacó.

La familia es la familia

Tras la decisión del intendente Carlos Arroyo de publicar su recibo de sueldo, el presidente del bloque de concejales de la Agrupación Atlántica- Pro, Guillermo Arroyo, indicó que “intendente Arroyo fue elegido con el voto popular y quien habla también. Cuando hablan de la familia Arroyo no hablan en ningún caso de la familia Arroyo; concretamente las personas a las que todos sabemos que se refieren no pertenecen a mi familia, en absoluto, con empleados municipales son 27 años de antigüedad, nunca ocuparon un cargo público”.

“Cortemos la pavada. Y el recibo de sueldo el Intendente lo publicó, no son bajo ningún punto de vista $250.000”, dijo el hijo del intendente.

Abad de recorrida con Mezzapelle

El diputado provincial y jefe del bloque de María Eugenia Vidal en la Cámara baja bonaerense, Maxi Abad, y el director de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac), Pedro Mezzapelle recorrieron las instalaciones de la filial Mar del Plata y conversaron sobre las líneas de gestión y desarrollo de la obra social, que cuenta con importantes servicios para sus afiliados. Participó de la visita, además, el exconcejal Ricardo Palacios.

“Es muy valioso el desarrollo que ha tenido Osecac en Mar del Plata, lo cual habla de la constancia en los objetivos de gestión que se concretan en logros y beneficios para los afiliados. Estuvimos conversando con Pedro sobre la búsqueda de la expansión permanente y la mejora constante de los servicios. Mar del Plata cuenta con una filial a la altura de los desafíos que se proponen”, dijo Abad al finalizar la recorrida, que incluyó además charlas con los empleados, y la reflexión sobre la actualidad política y económica del país.