Taekwondistas de Peñarol, campeones panamericanos con Argentina

Con seis deportistas de Peñarol, la delegación argentina que compitió en el segundo Campeonato Panamericano de Taekwondo en Santiago de Chile logró obtener el primer puesto por equipos. Participaron además, los representativos de Nicaragua, Costa Rica (tercero en el podio), Venezuela y los locales, que resultaron los escoltas en el medallero.

En total se desempeñaron 248 atletas en formas y luchas durante los dos días de competencia, durante los cuales también se desarrolló un Panamericano Open. El tercer certamen será en Costa Rica el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2019.

Entre los representantes del "Milrayitas" estuvieron Rocío Vigo, que es 2° Dan y logró el tercer puesto en Formas, en Luchas y por equipos; también compitió Dylan Vicchio (1° Dan), cosechando un tercer puesto por equipos; Facundo Ricart, quien fue plata en Formas y Luchas y tercero por equipos; Santiago Díaz Renta, campeón en Luchas y segundo en Formas; Milagros Ortiz, campeona en Formas y Luchas y Valentín Céliz, que culminó en el tercer puesto en Luchas. Todos fueron acompañados por Pedro Cambiaso, su profesor en Peñarol, quien viajó como entrenador y además como presidente de la Federación Panamericana de Taekwondo.

"Lo mejor fue haber conocido un país nuevo y competir contra gente que nunca pensé que podía hacerlo. Puedo hacer más de lo que creía", comentó Rocío, de 15 años. "Estuvo re bueno competir en otro lado, fue algo diferente", agregó Facundo, quien tiene 17 años y hace tres y medio que entrena en taekwondo. Dylan, de 15 años, contó que "nunca había viajado en avión y me encantó, sobre todo cuando despega y aterriza, porque me dio la sensación de que estaba levitando. No tuve nada de miedo, estaba muy emocionado".

Milagros Ortiz, quien a pesar de su juventud ya ha participado en varias competencias fuera del país, reconoció que "este viaje fue especial, fue otra experiencia porque lo viví con mi entrenador y mis compañeros del club, a diferencia de otros viajes. Me encantó todo y lo disfruté mucho más"

Valentín, también de 15 años, contó que "en la lucha me fue bastante bien, yo pensé que me iba a ir mal. Perdí la lucha pero salí tercero y me puse muy contento. Viaje por primera vez en avión y estuvo muy bueno". Además, Santiago Díaz, que es el más pequeño con tan solo 9 años y está en categoría cinturón amarillo punta verde, relató que empezó taekwondo hace dos años y que le gusta porque "te ayuda a defenderte". Sobre el viaje, dijo: "estuvo genial, ya había viajado en avión pero igual me encanta. Estuvimos muy unidos todos los compañeros y me fue bien en las competencias".

Días y horarios

Todas aquellas personas que quieran sumarse a practicar taekwondo en Peñarol pueden acercarse a Garay 2524 los martes y jueves a las 19 en el caso de que sean niños, y desde las 20 los adolescentes y adultos. Por consultas comunicarse al 223-3025639 o por WhatsApp al 223-6035726. También llamando al 491-3378, por mail a c.a.penarol@hotmail.com o pueden recurrir a las redes sociales oficiales del club que son "Club Atlético Peñarol MDP" en Facebook, y "@penaroloficial" en Twitter e Instagram.