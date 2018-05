Arroyo recibió al policía que rechazó una coima:  “Esta es la policía que todos queremos” 

El intendente Carlos Arroyo distinguió al subcomisario Cristian Carlos Arbini luego de que rechazara, días atrás, un soborno de 5 mil dólares en ocasión de un operativo en esta ciudad que terminó con la detención de una persona acusada de varios delitos. Además se reconoció al sargento primero Alejandro Sánchez, del servicio Penitenciario quien también participo y colaboro del operativo mencionado.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente; el subsecretario de Seguridad, Marcelo Lencina; el comisario general Sergio Jiménez; el jefe de la Policía bonaerense, comisario mayor Rubén Soria y el jefe de la Comisaría Primera comisario Edgardo Andrés Vulcano, además de representantes de las fuerzas armadas, comisarios y compañeros de Arbini y familiares.

“Esta es la Policía que todos queremos”, dijo el Intendente al entregarle en mano la distinción. “Ustedes saben perfectamente que en las vidas de las personas hay actitudes o situaciones que no necesariamente debieran ser consideradas excepcionales si la humanidad funcionara y pensara de otra manera. Pero la realidad no es esa, sino es que nos enfrentamos permanentemente a episodios en donde la corrupción es la norma”, agregó Arroyo.

En esta línea, el jefe comunal destacó que “es fundamental hacer ver a la sociedad que no todas las noticias son negativas, que no todos los hechos que ocurren son malos, que todavía debemos confiar en nuestras mujeres y nuestros hombres en las distintas funciones. En este caso concreto, un episodio que debiera ser común pero que, en realidad, no lo es, lamentablemente; esto debe ser destacado y puesto de manifiesto para que sea tomado de ejemplo por la comunidad en general”.

Asimismo, el intendente señaló: “Estos funcionarios actuaron correctamente, honraron el uniforme que visten; y no solamente el uniforme sino que honraron el país y a la institución. Se constituyen en un ejemplo para todos porque hay miles de personas que están viendo que hacemos todos nosotros minuto a minuto.La honestidad, la rectitud de procedimiento, el respeto a la ley y al orden legal instituido en nuestra Constitución, se constituyen en un vector fundamental porque esa sociedad va a ser lo que nosotros les mostramos que hacemos”.

Por último, Arroyo manifestó que “ayer hablé con el Ministro de Seguridad, Ritondo y estaba muy complacido y me dijo que se iba a poner en contacto con los jefes superiores. Debemos llevar a toda la Argentina estos ejemplos. Necesitamos el país de este tipo de funcionarios público, hombres y mujeres que tengan en su corazón la honradez como sistema, la transparencia como forma de vida, el constituirse en ejemplos permanentes y vivos para toda la comunidad porque ese es el resultado al que debemos llegar”.