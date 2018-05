“Para que no las maten”, piden celeridad a la Justicia en las causas de violencia de género

En la puerta de Tribunales, un grupo de mujeres que integran una Multisectorial, se concentraron para exigir “celeridad” a la justicia en la resolución de las causas de violencia de género: afirman que diariamente los agresores violan órdenes de restricción y las mujeres “viven encerradas y con miedo”.

“Realizamos una nota para entregarle al fiscal general Fernández Garello, con algunos inconvenientes que están teniendo las víctimas de violencia. Entre ellos y el más grave es que ante la infracción de las medidas cautelares, muchos agresores hacen caso omiso a las órdenes judiciales. Y además la falta de asistencia a la víctima: si la mujer no entrega pruebas, tampoco se toma ninguna medida más dura al respecto y el agresor tiene la total libertad de ejercer cualquier acto de violencia a la víctima”, expresó María Inés Benítez, en diálogo con 0223.

La vecinalista, que integra la Multisectorial, subrayó que los casos de acoso sexual “la justicia no los tiene contemplados”, así como valoró el acompañamiento de la organización Mumalá y Barrios de Pie.

“Pedimos a la justicia que tome medidas al respecto, que acompañe a las víctimas y que no las revictimice más. Hay falta de celeridad y demoras en caso de brindar audiencias en los hechos de violencia. Las víctimas tienen que esperar hasta 3 o 4 meses para tener una audiencia para asistir a sus hijos en la cuota alimenticia. La verdad es lamentable porque la víctima queda totalmente desprotegida. Una beca de vulnerabilidad de 3400 pesos no puede suplir la necesidad de esa familia”, razonó.

“Hay muchísimos casos donde las víctimas están atemorizadas, nosotros los acompañamos en los reclamos pero lo que falla y falta es la justicia. Necesitamos que tengan una mirada en perspectiva de género”, señaló.

La amenaza, violó a su hija de 14 años y no cumple las órdenes de restricción

Susan Soto es una de las mujeres que sufren a diario el maltrato psicológico de su agresor y que este jueves se presentó en las puertas de la sede judicial: hace poco más de un mes, contó a este medio que su expareja la golpeó durante años, le pegó un tiro y hasta la roció con nafta.

“Mi lucha es de hace 2 años y 17 denuncias penales por restricción y no las cumple. Violó a una de mis hijas y la justicia hace oídos sordos. Él sigue libre y yo estoy en casa encerrada. Yo creo que se va a haber justicia cuando él logre matarme. Ahí se verá la justicia. No es fácil vivir encerrada. Y menos para mi hija de 14 años que fue violada por él y todo está en la nada. Ella fue a Cámara Gesell, hicimos todo y la causa está ahí. Él va a la salida de la escuela. No hay justicia. No sé qué más hacer. No quiero que me mate”, expresó entre llantos Susan.