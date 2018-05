Facundo Miguelena va a afinar su preparación en Australia

El EMDER realizó un adelanto en las becas al nadador marplatense Facundo Miguelena, quien partirá mañana hacia Australia de cara a una mejor preparación deportiva. El deportista local se establecerá en el Club Spartans de Sunshine Coast.

En lo que respecta a este adelanto, el nadador se sintió muy agradecido con el EMDER “en todas sus gestiones por suerte me acompaño en mi carrera deportiva, en esta ni siquiera lo dudaron, gracias López Silva (titular del EMDER) que cuando yo le pedí este adelanto para poder llegar a los costos de un viaje tan caro que es el de ir a Australia, ni lo dudo y hoy me está dando este apoyo”.

Por su parte el actual dueño de 6 récords argentinos en 50 y 100 mts. pecho, explicó el motivo de este viaje: “Va a hacer de preparación, yo lo que quiero hacer es invertir en buscar lugares y sitios donde yo tenga mayor tecnología mayor nivel y medirme con los mejores del mundo, que es lo que a uno le obliga a ser mejor aún”.

La idea de esta nueva experiencia surge por recomendación del australiano, Bill Sweetenham, entrenador cabecera de Argentina. “Él es australiano y me derivo a este club (Spartans de Sunshine Coast) que hay nadadores olímpicos de mi estilo (pecho)”. “ Me puse en contacto con este club ni lo dudaron, me pidieron que a cambio si podía competir con ellos los torneos locales y yo dije que si que era un placer”, señaló.

Facundo Miguelena vivirá una nueva etapa en su trayectoria deportiva, con el fin de mejorar su nivel de competencia. El viaje durará 4 meses donde él se preparará para competir, sumar experiencia y volver acá a fin de año para los selectivos del mundial.