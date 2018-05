El oficialismo aprobó las rendiciones de cuenta 2017

Solo con el voto del oficialismo, este jueves se aprobó en una sesión extraordinaria la rendición de cuentas de 2017, en una sesión con fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. La rendición de cuentas de Obras Sanitarias salió aprobada por unanimidad.

El debate comenzó este jueves con fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición por los números de la comuna, especialmente el déficit. Mientras desde la oposición denunciaron que el déficit alcanza los 480 millones de pesos, desde el oficialismo remarcaron que cuando asumieron, en 2015, la cifra era el doble.

La concejal de UC Virginia Sívori fue la encargada de difundir el dato sobre el déficit municipal. “Es llamativo, no solo porque se duplicó en relación al año pasado sino porque no se realizaron las obras de infraestructura que se comprometieron y no se ven mejoras en los servicios y prestaciones que se le brindan a los vecinos”, dijo la edil.

En ese marco, el encargado de responderle fue el jefe del bloque de la Agrupación Atlántica e hijo del intendente, Guillermo Arroyo, quien señaló que cuando su padre llegó a la Intendencia el déficit municipal era de 1.000 millones de pesos, por lo que durante la gestión Cambiemos el rojo se redujo en un 50%.

Ariel Ciano, en tanto, recordó que Carlos Arroyo lleva 867 días al frente del municipio de General Pueyrredon y “seguimos escuchando hablar de la herencia que le dejaron". “Votaremos en forma negativa porque no nos convencen los números y porque no vemos un plan de gobierno”, anticipó Ciano.

Por su parte, la concejal de AM Claudia Rodríguez, remarcó que no solo preocupa el déficit de 480 millones de pesos, sino que “tampoco hay mejores servicios, ni tampoco obras”

“Las rendiciones de cuentas son un llamado de atención. El aumento de tasas del pasado año pegaron fuerte a los marplatenses, este año pegarán más fuerte, sumado a los tarifazos”, advirtió Rodríguez.

A partir de allí comenzaron las chicanas. Guillermo Arroyo disparó: “Me parece bien que Ciano y la concejal Claudia Rodríguez defiendan a la gestión de Pulti. Pertenecieron a ese gobierno. Al igual que la concejal Sivori, fueron funcionales al gobierno municipal anterior”. Y amplió: “En el gobierno de Pulti se vivió una fiesta inescrupulosa”.