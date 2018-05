Belmonte acusó al fiscal de tramitar una licencia ilegal para un familiar y no aceptó ser indagado

Luego de las explosivas declaraciones de Juan Carlos Belmonte, presunto líder de la asociación ilícita que se dedicaba a la venta de registros de conducir ilegítimos, se esperaba que este jueves le tomara declaración indagtatoria el fiscal Marcos Pagella para encausar sus dichos a los delitos que se juzgan en este debate oral y público.

Sin embargo, el exjefe del área de Licencias de Conducir del municipio sorprendió: acusó a Pagella de haber tramitado una licencia de manera ilegítima para un familiar y por eso no aceptaba prestar declaración. Ante esta situación, el Tribunal resolvió pasar aun cuarto hasta el lunes.

Ante esta situación, el tribunal le consultó al abogado defensor de Belmonte, Sergio Sosa Ortega, si pensaba pedir la recusación del fiscal y el letrado anticipó que por el momento no, aunque pidió tiempo para analizar los audios que Belmonte dijo tener para probar sus dichos.

"Los planteos que he visto de dudosa razonabilidad los he hecho en su momento o los haré en el alegato. Lo que surge de esta manera no puedo hablar, porque debo evaluarlo. Si veo que no tiene trascendencia seguiremos adelante", dijo Sosa Ortega en diálogo con Radio Brisas.

El miércoles, Belmonte dio su testimonio y le apuntó al exintendente Gustavo Pulti, al director de Tránsito Guillermo Iglesias y a Adrián Alveolite como los supuestos jefes de la organización y dijo que tanto él como muchos de sus compañeros que están siendo juzgados eran "perejiles" y "robaban para la corona".

En su declaración, de más de tres horas, dijo que le había entregado sobres con dinero a Iglesias y también a Pulti. A su vez, también involucró al actual intendente Carlos Arroyo y su hijo Guillermo, en principio como "beneficiarios" de obtener el registro de conducir sin realizar todos los trámites correspondientes, pero luego avanzó más. Denunció que los exfuncionarios habían conformado una empresa para ensobrar las licencias y obtener dinero a través de ese trabajo y cuando le informó a Arroyo sobre la situación no intervino. "Al viejo lo arreglamos con un poco de plata y al hijo con una bolsa de falopa", dijo Belmonte que le confesó Iglesias en ese entonces.

Se esperaba que este jueves, Belmonte le respondiera al fiscal cuestiones puntuales del funcionamiento de la presunta organización ilícita liderada por él y conformada por otros funcionarios. Sin embargo, esta situación modificó los planes.