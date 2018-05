Se definen los últimos cuatro boletos a la Zona Campeonato

Cancha de Cadetes

13hs. Cadetes vs. Independiente (Marcelo Sánz)

15hs. Los Patos vs. General Mitre (Guillermo Farina)

Cancha de Kimberley

13hs El Cañón vs. Racing (Manuel Debrina)

15hs. Kimberley vs Al Ver Verás (Gabriel Millas)

Cancha de River

13hs. River vs. Los Andes/Batán (Héctor Sosa)

15hs. General Urquiza vs. San José (Emiliano Cingolani)

Cancha de Argentinos del Sud

13hs. Argentinos del Sud vs. Libertad (Carlos Gerez)

Cancha de Alvarado

13hs. Alvarado vs. Nación (Ariel Mustafá)

Cancha de Quilmes

15hs. Quilmes vs. Boca (Pablo Llona)

Cancha de Atlético Mar del Plata

13hs. Atlético Mar del Plata vs. Deportivo Norte (José Luis Orellana)

Cancha de Talleres

15hs. Talleres vs. Unión (César Miranda)

Cancha de Once Unidos

14hs. Once Unidos vs. Peñarol (Franco Campagnoli)

Cancha de Norte

15hs. San Isidro vs. Banfield (Sergio Mella)

En Nicanor Otamendi

14hs. Círculo Deportivo vs. San Lorenzo (Sandro Abboud)

Libre: Huracán