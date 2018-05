Desde la Municipalidad piden que los comerciantes que tengan cámaras de seguridad cumplan con la ordenanza vigente

Sergio Andueza, director del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), reconoció que a{un hay un alto porcentaje de comerciamtes y vecinos particulares que no cumplen con la ordenanza vigente que establece que aquel ciudaddano que posea una cámara que apunte a la calle debe conectarla con en COM parafortalecer el funcionamiento del organismo.

En diálogo con 0223, Andueza indicó que "se trabaja en lo que es público y privado" y destacó que

No obstante, Andueza destacó que muchas entidades privadas que instalan cámaras de seguridad deciden conectarlas al Centro de Monitoreo y ante cualquier situación sospechosa se da aviso al 911.

El funcionario aseguró que el trámite se realiza on line con pocos requisitos y de manera gratuita.