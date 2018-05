"En el mundo se sorprenden con la calidad de los espumantes argentinos"

En su visita a Mar del Plata, Alejandro Martínez Rosell, uno de los máximos referentes de los espumantes argentinos, habló con 0223 sobre cómo el mundo ve a los productos nacionales de este segmento de bebidas y aseguró que, si bien todavía el país no es reconocido por sus espumantes, cuando lo prueban "se sorprenden con la calidad".

Martínez Rosell hace 37 años que está relacionado a la producción de espumantes de calidad. La tierras de la bodega en la que actualmente tiene la responsabilidad de controlar los productos, fue fundada originalmente en los inicios del siglo XX por sus abuelos en Chacras de Coria (Mendoza) y fue recuperada en 1999.

- ¿Cuándo fue que el espumante tuvo un impulso en el país?

Desde mediados de la década de 1980 hubo un crecimiento no solo en lo que es la parte productiva -por la incorporación de tecnología- sino también acompañado en la política de consumo del ciudadano argentino.

El cambio del hábito en el consumo hizo que el espumante empezara a perderle respeto y no solo estuviera presente en un casamiento o en el brindis de un cumpleaños de quince. Dejó se ser una bebida que solo mojaba los labios o la copa para festejar algo, para pasar a la mesa.

- ¿Qué cambios generó en los productores este fenómeno de consumo?

Empezó un crecimiento constante y sostenido en el tiempo, que hizo que muchas grandes firmas de vinos tuvieran que incursionar en el mundo del espumante por la demanda de los consumidores. Nosotros optamos por trabajar con el método champenoise, que es la forma tradicional de realizar un espumante y que permite hacer una mejor manejo enológico de la bebida.

- ¿Cómo ve a los espumantes argentinos en la actualidad?

- Hoy hay un montón de proyectos. La media de los productos mejoró mucho en los últimos 20 años. También te encontrás con espumantes que están sobredimensionados, con un valor que está muy por encima de lo que corresponde.

- ¿A nivel mundial cómo están posicionados los productos nacionales?

En el mundo del espumante, la Argentina prácticamente no existe. No es que no exista por calidad, sino porque todavía no nos vinculan y no nos reconocen como potenciales elaboradores. Tenemos potencialidad en nuestra tierra, en los viñedos y en las cabezas técnicas para hacer productos de consideración a nivel mundial. Cada vez que prueban los espumantes argentinos en distintas partes del mundo se sorprenden con la calidad.

- ¿Qué falta para dar ese gran salto?

Nos falta un proyecto de país de mediano y largo plazo que permita generar una consistencia económica y financiera para crecer sostenidamente en los mercados. La otra dificultad que tenemos es que cuando hay que ponerle todo el valor agregado al producto para competir en el exterior, le estamos pisando los talones o en algunos casos superando a los grandes jugadores de la champaña francesa. Es lógico que los consumidores vayan a lo seguro, pero cuando lo prueban y lo comparan se sorprenden de la calidad.

Encarnación, el nuevo espumante de la familia Rosell Böher

En su paso por la ciudad, Alejandro Martínez Rosell encabezó la presentación oficial de "Encarnación", el nuevo espumante de la bodega Rosell Böher. El evento se realizó en el restaurante Ocean Side y participaron propietarios de restaurantes y distribuidores de vino de Mar del Plata y la zona.

"Es un producto que imaginé hace muchos años con la idea de homenajear a mi abuela Encarnación, que era la madre de mi padre y quien le dio origen a la empresa", explicó el enólogo a 0223 sobre los orígenes del proyecto.

"En esta etapa de la vida laboral y de la historia relativamente corta de Rosell Boher, me pareció que era oportuno generar un espumante para homenajear la historia familiar", agregó Martínez Rosell.

Encarnación está compuesto en un 80% de Chardonnay y un 20% de Pinot noir. Fue elaborado a través del método champenoise y madurado sobre borras durante dos años.