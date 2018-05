Temporal: “Estamos preparados porque serán 3 o 4 días de mal tiempo”

Luego de la intensa lluvia que se desató este lunes en horas del mediodía, desde el municipio señalaron que por el momento no hay evacuados, pero remarcaron que están preparados para cualquier contingencia, debido a que, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el mal clima seguirá hasta el jueves. Las clases se dictan con normalidad.

“En la tarde ayer nos llegó la información de este frente de tormenta con abundante caída de agua. Particularmente lo esperábamos para esta madrugada pero terminó llegando a General Pueyrredon cerca del mediodía. Estamos preparados con nuestros equipos porque sabemos que serán 3 o 4 días de mal tiempo”, resumió Patricia Leniz, secretaria de Desarrollo Social.

Desde Defensa Civil se informó que no se registraron reclamos importantes desde el punto de vista social u operativo. Durante el mediodía de este lunes –pico máximo del temporal- se registraron algunas zonas anegadas pero señalaron que se trata de “situaciones menores” que se irán solucionando.

El alerta meteorológico continúa vigente para toda la provincia de Buenos Aires y se espera que siga hasta la jornada del martes inclusive. La situación incluye tormentas eléctricas que continuarán unas horas más y se espera que vaya disminuyendo paulatinamente.

“Hasta las 14 no hubo mayores inconvenientes, no ameritó la suspensión de clases. No tenemos previsto abrir algún centro de evacuados por el momento pero como ante cada situación de este tipo el Comité de Contingencias está en permanente comunicación para acudir a los reclamos puntuales”, concluyó la Secretaria de Desarrollo Social.

Se recuerda que, ante cualquier eventualidad, está disponible el teléfono 103 (Defensa Civil), así como el 911 (Policía) y 100 (Bomberos). Además, Obras Sanitarias está presente con guardias para dar respuesta ante cualquier reclamo.