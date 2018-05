Por la falta de calefacción, una escuela especial está sin clases: la matrícula se redujo el 90%

La Escuela Especial 501, que funciona dentro del predio del Inareps, este martes y miércoles no tendrá clases debido a la falta de calefacción. Los docentes afirman que es un reclamo “histórico” de difícil solución y se suma a la ausencia de combis, que produce en esta época del año una enorme deserción de sus alumnos, la mayoría con discapacidades neuromotoras y múltiples.

“De una matrícula de 70 alumnos, en este momento, como suele pasar en varios inviernos, están asistiendo menos de 10 chicos”, alertó Daniel Sousa, vicedirector de la Escuela Especial 501, que en diálogo con 0223, explicó que la gran mayoría de los chicos se atienden en el Inareps y padecen de grandes problemas respiratorios.

"Ya hubo dos chicos internados por neumonía"

“Previendo esto, desde marzo comenzamos los reclamos pero año a año pasa lo mismo: llega mayo y junio y todavía no tenemos nada arreglado. Estar sin calefacción es muy complejo para ellos porque suelen hacer neumonías y hubo ya dos casos de chicos internados. El año pasado una de las calderas no funcionó y es ya un reclamo histórico por un tema de la bomba de presión, que aún no fue solucionado”, señaló el directivo.

En esa línea, Sousa remarcó que a esta problemática “se le suman los problemas de transporte, ya que casi no vienen chicos. La combi que tenemos de Provincia, no pasó la VTV en marzo. Se hicieron los reclamos para que se puedan tener los arreglos pero nunca llegó el cheque. Son 14 alumnos que no están asistiendo. A su vez este año se sacó el servicio que cubría Calidad de Vida que lo hacía la Municipalidad. Había un proyecto que iba a cubrir el Concejo Escolar pero nadie se acercó a hacer la licitación por la forma en que está presentado el servicio”.

“La verdad es que es un momento muy difícil porque no tenemos fecha cierta del arreglo de la caldera ni lo del transporte. Suspendemos las clases por 2 días pero virtualmente están suspendidos por tiempo indeterminado. Nosotros compramos unas estufas eléctricas pero cuando las enchufamos salta la térmica porque la instalación eléctrica no está preparada para esto. Necesitamos una respuesta urgente del Consejo Escolar”, concluyó el directivo.