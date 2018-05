Siguen los cruces, Arturito lo bancó y de ajuste y tasas

Cambiemos de polémicas

Las relaciones en Cambiemos Mar del Plata cada vez dejan más al descubierto sus internas entre los distintos sectores que componen la coalición de Gobierno. Este martes hubo un nuevo ejemplo del malestar que existe entre el radicalismo y el arroyismo.

El concejal y presidente de la comisión de Educación, Mario Rodríguez, convocó a sesionar en la sede del Consejo Escolar. A muchos llamó la atención la ausencia de todos los concejales del oficialismo, salvo Rodríguez.

Sin embargo, desde el oficialismo se defendieron y aseguraron que el concejal radical, que además es presidente del comité partidario no había hecho una convocatoria formal y su reunión se superpuso con otras comisiones.

Cuentan que la que estalló fue Patricia Serventich. “No es la primera vez que hacés esto, tenés que ser más prolijo”, le lanzó a Mario Rodríguez. Y, hacia afuera, muchos arroyistas expresaron su hartazgo porque “no es la primera vez que lo hace”.

Pero no es el único. En otras esferas también hay cruces. Por ejemplo, este martes también el presidente del bloque de diputados de Cambiemos Maxi Abad confirmó que el vínculo con otro sector de Cambiemos como el Pro de Juan Aicega no es el más fluido. Junto a Leonardo Malgor, presentó un proyecto para regular a los grupos de running que son furor en Mar del Plata y más allá de las tasas dejó en evidencia que con diálogo el edil del Pro se podría haber evitado toda la polémica.

Arturito, el que más banca a Arroyo

Luego de la visita del actor Enrique Arce, más conocido como Arturito, a Mar del Plata hubo varias críticas en las redes sociales contra el jefe comunal por dar rienda suelta a su costado “cholulo” cuando en Mar del Plata había varios frentes de batalla abiertos.

Uno de los que le lanzó un dardo fue el exsecretario de la Producción Ricardo De Rosa que, sin nombrar a Arroyo, dijo que le parecía “increíble” que antes no quería recibir a algunos ministros y ahora hubiese recibido al actor.

No quería recibir a algunos ministros y hoy recibió a Arturito que increible — Ricardo De Rosa (@DeRosaRicardo) May 23, 2018

Pero en una de tantas críticas que recibió, el propio “Arturito” salió a defenderlo a través de Twitter.

Gracias por lo de genial, pero el intendente me ha parecido todo menos impresentable, un señor, cálido y educado. Muy orgulloso de heberlo conocido. En una cosa te banco... Arturito ES UN IMPRESENTABLE 😂😂😂❤️🇦🇷 — enrique arce temple (@ENRIQUEARCE_) May 22, 2018

Pronostican más ajuste

Ya paso casi el primer semestre del año. Sin embargo, el Ejecutivo local sigue sin enviar la ordenanza complementaria al Concejo Deliberante. Se trata de la norma que entre otras cosas establece las remuneraciones del personal municipal. Estas demoras del gobierno comunal continúan provocando críticas por parte de la oposición y un sector del propio oficialismo.

En ese sentido, el concejal Santiago Bonifatti, manifestó que “estamos a tiempo de que lo que ingrese sea una ordenanza que verdaderamente busque una mejora de la forma en la que se administra la relación con los trabajadores municipales y que no sea una excusa para un recorte, para un ajuste, para un achicamiento”.

Y remarcó: “No quiero ser testigo de la presentación de un proyecto que achique los módulos horarios de trabajo, que ponga en duda si las tareas son o no riesgosas, si las tareas fundamentalmente son excepcionales o que intente igualar hacia abajo la calidad de los trabajadores”.

Para Bonifatti, el “único objetivo” del gobierno de Arroyo es “debilitar la conducción de los trabajadores municipales”. “Esta política de estigmatización de las representaciones tendrá nuevos capítulos. Me parece que esta estigmatización, este debilitamiento de los representantes de los trabajadores nunca es bueno; tenemos muchos ejemplos en Argentina que cuando esto pasa no trae nada bueno”, remarcó el edil opositor en una de las últimas sesiones del Concejo Deliberante.

Arroyito, picante

Ya es un clásico la lluvia chicanas que se tiran el arroyismo y el pultismo durante casi todas las sesiones del cuerpo legislativo.

En ese clima bélico, el presidente de la bancada de concejales de la Agrupación Atlántica-Pro, Guillermo Arroyo, se cansó de los cuestionamientos de la titular del bloque de ediles de AM, Claudia Rodríguez.

El hijo del intendente le apuntó a la concejal pultista y espetó: “Se mete en la vida interna de Cambiemos, de ser así la invito a participar, así de paso no queda sola porque le quedan pocos tiros, que se dé vuelta y vea la interna que tuvo”. “Le voy a pedir que se remita a los expedientes que está en tratamiento porque ya hace varias sesiones que parece que nos quiere dar clases de lo que debemos y no debemos hacer dentro de Cambiemos”, disparó el concejal oficialista.

Para finalizar, Arroyo lanzó munición gruesa contra el pultismo: “No me dedico a levantar muertos políticamente, ya está, políticamente desaparecieron. Listo, no hablo más, no escucho más pavadas. Chau”.

El aumento de tasas en el ojo de la tormenta

"Por estas horas, a miles de hogares de Mar del Plata, están llegando avisos sobre las boletas de la TSU que muy pronto vendrán con los aumentos desmedidos que propuso Arroyo, y que los concejales del oficialismo avalaron, sin tener en cuenta ninguna de las sugerencias que desde nuestro bloque propusimos para aminorar el duro golpe al bolsillo del vecino", afirmó Ariel Ciano, presidente del bloque de concejales de Pais.

"Pero ni haciendo un curso se puede entender qué es lo que Arroyo quiso decir en la carta que anticipa el tarifazo de la Tasa de Servicios Urbanos, porque lisa y llanamente parece un trabalenguas o unos de esos juegos para desafiar la mente, con la diferencia que esto es muy en serio y lastimoso para todos", agregó el expresidente del HCD.

Por su parte, desde Acción Marplatense afirmaron que e "una vez más la Gestión de Arroyo muestra insensibilidad con los vecinos de Mar del Plata y Batan, ya que no tuvo en cuenta el contexto en el que están los habitantes del Partido de General Pueyrredon aumentando en forma desproporcionada y sin fundamentos concretos las Tasas Municipales, y ahora tampoco tiene en cuenta al vecino al tratar de comunicar mal e insensiblemente la forma de readecuación de los aumentos de la Tasa de Servicios Urbanos”.