Asfalto en Faro Norte: supervisaron la etapa final de las obras

El intendente Carlos Fernando Arroyo supervisó este miércoles los trabajos finales de la obra de calles de hormigón en Faro Norte junto al presidente del Emvial (Ente de Vialidad y Alumbrado Municipal) Pablo Simoni. Además, estuvieron presentes el vicepresidente del Ente, Mariano Bowden y la subsecretaria de Educación, Susana Rivero.

En este marco, Arroyo recordó que les llevó “casi un año” conseguir el dinero y otro año “ejecutarla por la complejidad de la obra”. “Esto es histórico y tiene un mérito excepcional y único ya que ha sido ejecutada exclusiva y absolutamente por personal del Emvial, o sea, personal municipal, en su totalidad”, añadió Arroyo.

“La calidad de obra, de su terminación, como otros trabajos que ha hecho el Emvial, me aseguran y convencen que –sinceramente- quisiera hacer todas las obras exclusivamente con personal municipal porque es, lejos, superior a las obras que realizan empresas privadas”, agregó el intendente.

Por su parte, Simoni detalló que se hará 450 metros lineales de hormigón. “Esto se hizo en dos etapas: la primera con la colocación de 15 centímetros de hormigón pobre y, luego, los 15 centímetros restantes de carpeta rodante. Estamos hablando de una obra con 30 centímetros de hormigón que llevarán el agua por superficie”, explicó el funcionario.

En ese contexto, remarcó que tuvieron que desmontar unos 50 centímetros de la calle para colocar los 30 de hormigón y los 20 centímetros de suelo base. “Es una obra que nos llevó mucho tiempo por complicaciones que hemos tenido. Hoy estamos finalizando algunos ajustes como tomado de juntas que próximamente lo podrán disfrutar vecinos y turistas”, añadió el titular del Emvial.

Satisfacción de los vecinos

Alba Oertlinger, presidente de la Asociación de Fomento Barrio Faro Norte, expresó que “ver esta obra me emociona hasta las lágrimas”. “La primera vez que pedí esta obra fue cuando me senté en el despacho de Aprile, en el año 1997, cuando le pedí por favor que hiciera esta obra. El año pasado, en mayo, me reuní con Simoni y le pedí por esta obra; y antes del año se está terminando”, concluyó.

Por otro lado, Jorge, vecino de Faro Norte, manifestó su satisfacción por los trabajos llevados adelante por la Municipalidad: “Es una obra muy bienvenida. La verdad es que es una obra que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, años podría decir. Están haciendo gran trabajo porque esto era una laguna que no se podía pasar y era un peligro para toda la vecindad. Esta fue una obra soñada”.

Por último, otra vecina del barrio, Noemí, precisó que “se les pidió a todas las intendencias que pasaron hacer este arreglo porque era intransitable y nunca nos dieron bolilla. Además, esta calle, según nos dijeron, figuraba como asfaltada. Estamos felices porque la gente del Emvial está trabajando muy bien”.