El juicio por la muerte de Lucía Bernaola ya tiene fecha: comenzará el 11 de marzo de 2019

El próximo 11 de marzo del 2019 comenzará el juicio por la muerte de Lucía Bernaola, la joven de 14 años que fue atropellada en Alberti y la costa por Federico Sasso.

En diálogo con 0223, Verónica Borelli, la madre de Lucía, informó que esta mañana se enteró que el juicio comenzará el 11 de marzo del 2019 y se extenderá hasta el 20 del mismo mes.

“Uno se prepara para algunas cosas pero hay cosas que no quiero volver a revivir. Seguramente con el juicio se va a cerrar una etapa muy dolorosa para nuestras vidas”, dijo Borelli.

En relación a la fecha del juicio, la mujer reclamó a la justicia “que sea más rápida, ya que en los casos de muertes trágicas, nosotros no las buscamos, debería todo cerrarse lo más rápido posible”.

“Esperamos que Lucía deje un precedente. Yo esperaba que Federico Sasso estuviera detenido en un penal pero no fue así. La jueza Rosa Frende me defraudó. También pasamos por lo de la comisaría de Balcarce y la revocatoria de la prisión domiciliaria. Te soy sincera, no creo en la justicia, me parece una porquería pero creo en estos tres jueces”, concluyó la mamá de Lucía.