Denuncian que hace 15 días está cortado el servicio de transporte para discapacitados

Hace dos semanas que chicos y adultos con discapacidad no cuentan con el servicio de transporte gratuito. Desde el grupo de madres autodenominado “Mamás en Lucha” apuntan contra el Municipio, que sigue sin resolver esta problemática desde mediados del 2017.

En diálogo con 0223, Victoria Torres, mamá de Abril -que padece parálisis cerebral y una enfermedad degenerativa- contó que hace 15 días su hija no cuenta con el servicio de transporte. “El Municipio nos dice que mañana o pasado se resuelve pero es mentira: llamamos a Servisa y nos dijeron que es por tiempo indeterminado porque no arreglan los contratos. Mientras tanto nuestros hijos no pueden asistir a la escuela ni ir al médico”, explicó.

Asimismo, los pacientes con discapacidad que cuentan con la asistencia del Estado suman más dificultades: la falta de pago en las contraprestaciones de Incluir Salud, un programa que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad y que desde fines del 2016 sufrió un brutal recorte, que incluyó transporte, medicamentos y el pago de contraprestaciones a los profesionales de salud.

“Desde hace un mes que Incluir Salud no entrega medicamentos ni pañales. Había dos farmacias que daban cobertura pero ante la falta de pagos, dejaron de funcionar. Es por eso que desde el próximo miércoles `Mamás en Lucha´ van a volver a hacer los abrazos solidarios para reclamarle al estado a que se solucione este problema. Estamos peor que desde que comenzamos esta lucha", concluyó Victoria.