Sáenz Saralegui cuestionó al titular del Emvial:  “A Simoni  le falta la impronta de los baches”

El presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz Saralegui, criticó al titular del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado, Pablo Simoni. En declaraciones al programa Vencedores y Vencidos en Radio Continental Mar del Plata, el concejal oficialista aseveró “Simoni está haciendo un trabajo de fondo, pero le falta la impronta de los baches". "Los trabajos que hace son excelentes, pero vos no podes tener un pozo en Independencia o Luro, que son las calles importantes por donde transita la gente, local y visitante. Eso es lo que le está faltando a este chico”, consideró.

En ese contexto, remarcó: “Yo hablo con Simoni, me tiene prometidas dos obras que son importantes, porque en cualquier momento va a haber un accidente grande en el barrio Centenario, pero no quiero ganarme enemigos. Desde el 2014 tengo aprobada la ordenanza por una apertura de caño en la calle Perú, que es un caos la parte interna dentro del barrio Centenario, primero fue mañana, después pasado, ahora la tengo prometida para junio”.

A continuación, Sáenz Saralegui comentó que “la presidencia del Concejo Deliberante no era el lugar primitivo que tenía, hubo terceros que influyen mucho sobre Arroyo, igual me salió bien, demostré que estoy capacitado para esto. Muy pocos presidentes del HCD han tenido la aprobación del 100% de la oposición, entonces eso es que el trabajo lo hago bien, no es quedar bien con todos, sino reflexionar juntos con todos, entonces por eso me afiancé, pero a mí me hubiera gustado más integrar la parte ejecutiva”. “Mi cargo era ser Presidente del Emvial, tenía todo mi equipo armado, yo a Guzmán lo conocía de la Escuela y sabía que no estaba en capacidad para esa función, le dije que era un muchacho con muchas habilidades pero en esa no lo veía, como tampoco lo veo al muchacho que está hoy, Pablo Simoni”, agregó.

Por otra parte, el presidente del cuerpo legislativo le apuntó al “entorno” del jefe comunal y habló del titular del multimedios La Capital, Florencio Aldrey Iglesias. “Yo con Fernando Arroyo tengo una gran amistad. Siempre lo digo, las diferencias son con el intendente, no con Fernando. A mí me molesta mucho un grupo de gente que está alrededor de Fernando que no debería estar, pero ya se lo dije, no lo corrigió entonces ¿Qué hago? Me alejo del Intendente. No me gustan tres tipos que tiene al lado de él y los mantiene. Debe haber ocho personas (al lado de él). De las ocho, hay tres que no sirven para nada”. "Me encuentro con Fernando, y casi siempre volvemos a ser amigos, él siempre me reprocha amigos que tengo yo, como Florencio Aldrey Iglesias y yo le reprocho los amigos que tiene él que a mí no me gusta. A él no le gusta que sea cercano de Florencio, lógico, pero a mi no me gustan tres tipos que están al lado de él y los mantiene“, afirmó.

A su vez, destacó que “al no tener una buena relación Arroyo con Florencio Aldrey Iglesias, el medio que maneja Florencio no nos está jugando a favor, es como una pelea de dos hombres grandes, y yo que lo veo de afuera me parece una pelea zonza, ninguno de los dos tiene ningún justificativo, y no tiene otro motivo más que la terquedad”. “No justifico a Arroyo bajo ningún punto de vista, por más que hubo rispidez en la campaña anterior, porque el medio estaba inclinado para otro candidato. Cuando se terminaron las elecciones y se ganaron, ahí debió haber terminado todo”, sostuvo Sáenz Saralegui.

Con respecto al debate por el Presupuesto municipal 2018, el presidente del HCD explicó que “el proceso del presupuesto casi siempre es largo, éste hasta último momento no tuvo acuerdo, se consensuaron diferentes modificaciones que siempre son beneficiosas para la gente o diferentes sectores, como los martilleros que me parece bárbaro, porque quizás no implican una suma importante de la ciudad y con poco dinero podes quedar bien”.

Tal como adelantó 0223, el intendente Carlos Fernando Arroyo decidió rearmar su equipo de comunicación. En ese sentido, Sáenz Saralegui consideró que “en política te dan vuelta una palabra y quedas de espaldas a la realidad. Pienso que hay técnicos de comunicación que saben cómo trabajar. Hay que hacerles caso a esos referentes, que tal vez en un primer momento Arroyo no los respetó o no los tomó en cuenta, porque Fernando es muy respetuoso de todos, porque con tantas redes sociales hoy te cambian una palabra y te dan vuelta todo, como cuando apareció la señora barriendo la vereda, que me pareció muy gracioso, pero no era lo que Fernando quiso decir”.