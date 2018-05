Dos décadas del mejor Queen: “Dios salve a la reina” de nuevo en Mar del Plata

En 2017, Dios Salve a la Reina llevó a cabo un extenso tour mundial durante el cual llenaron teatros y estadios en 25 países diferentes, de los 5 continentes. Esta importante gira les permitió una vez más encabezar el line up de los principales festivales europeos, donde además compartieron escenario con bandas legendarias del calibre de Aerosmith, Alice Cooper, Deep Purple, Europe y The Cult, entre otros.

Para festejar su vigésimo año de vida, la agrupación elige traer a Mar del Plata uno de sus más aclamados espectáculos: la recreación completa del mítico show de Queen “Wembley ´86”, el último que hiciera Freddie Mercury antes de morir, y cuyos registros en audio y video se convirtieran en récord de ventas en todo el mundo.

Con vestuario, sonido, luces y toda la puesta en escena clonada a la perfección del show original, recorrerá durante más de 120 minutos de emoción, éxitos como “Bohemian Rapsody”, “We Are the Champions”, “A Kind of Magic”, “Under Pressure”, “I want to Break Free”, “Love of my life”, “Radio Gaga”, “We Will Rock You”, y tantos otros recordados e históricos hits.

La función será el sábado 2 de junio a las 21,30, en el Teatro Radio City del Centro de Arte RadioCity+Roxy+Melany, San Luis 1750.

El grupo está integrado por: Pablo Padin (voz) "Freddie Mercury", Francisco Calgaro (guitarra) "Brian May", Ezequiel Tibaldo (bajo) "John Deacon" y Matías Albornoz (batería) "Roger Taylor".