Por una invasión de ratas en una escuela, reclaman “mayor prevención” al Consejo Escolar

Este viernes la Escuela Primaria N°3 de Estación Camet no tuvo clases por el desratizamiento del establecimiento, que durante el fin de semana fue “invadido” por numerosas ratas. Desde el gremio de ATE reclaman que el Consejo Escolar no realiza ninguna prevención para que estos hechos no ocurran.

“Hoy fueron a hacer la desratización pero el reclamo es que el Consejo no cumple con los protocolos: conjuntamente no hicieron el desmalezamiento ni la limpieza de la zona, que es un caldo propicio para las ratas y tampoco cerraron los huecos por donde entran. Con suerte vamos a estar bien durante un mes, porque después las ratas van a volver a entrar”, afirmó Claudia Rey, referente en educación de ATE Mar del Plata, en diálogo con 0223.

Atentos a las denuncias de la comunidad educativa, el Departamento de Salud Laboral de ATE realizó un relevamiento en la primaria de Estación Camet, donde se observó la presencia de excrementos de roedores en el interior del establecimiento, sobretodo en el sector de cocina y de la despensa, donde los platos y material de cocina fueron orinados por los roedores.

"Por indicación de la dirección se procedió a lavar todo, cocinar y dar de comer como todos los días y a guardar alimentos en la cámara de frío, pero este jueves nuevamente se encontró excremento y orina en los utensilios de cocina y nuevamente se cocinó y se dio de comer", afirmaron desde ATE.

“Consideramos que es una situación de gravedad no solo para el personal del establecimiento sino para todos los niños que almuerzan en la escuela, ya que no se puede garantizar que los alimentos mantengan las condiciones de higiene y salubridad, poniendo así en riesgo la salud de los niños”, cuestionaron desde el gremio que representa a los auxiliares de la educación.