Deberá terminar el secundario y aprender un oficio para mantener una pena en suspenso

Un sujeto de 25 años que fue aprehendido por primera vez en mayo del año pasado luego de intentar robar en una vivienda de la ciudad de Miramar y que quiso escapar en una motocicleta con pedido de secuestro fue condenado a tres años de prisión luego de la validación de un juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal 4. Sergio Fabián Caraballo deberá cumplir varias reglas de conducta para mantener la ejecución de la pena en suspenso.

El Juez Jorge Peralta dio por probado que la noche del 18 de mayo de 2017 el imputado fue aprehendido por personal policial frente al inmueble ubicado en la calle 17 al 5300 de la ciudad de Miramar luego de romper las tiras de madera que trababan los postigos de una ventana. Por causas ajenas a su voluntad no se pudo apoderar de una estufa, un celular, dos camperas y unos auriculares que había encontrado en el lugar.

Dos meses más tarde Caraballo fue aprehendido nuevamente en un galpón sito en calle 76 entre 82 y 84 luego de robar dos bolsas distintas herramientas y objetos electrónicos. En esa oportunidad el joven llegó caminando al lugar y fue detenido cuando escapaba corriendo del lugar.

Más allá de esos fallidos intentos de robo, en enero de este año Caraballo –en este caso acompañado por otras tres personas- lo intentó una vez más. El resultado fue el mismo ya que lo aprehendieron en el predio del Parque Industrial situado en la calle 114 y ruta 77 de Miramar luego de robar al menos 20 metros de alambre, 2 mordazas de hierro y 4 postes.

Para el magistrado no quedaron dudas acerca de la participación del joven en todos los hechos y no halló cuestiones eximentes de la responsabilidad penal. En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 consideró atenuantes el buen concepto del imputado en su medio ambiente cotidiano y no valoró cuestiones agravantes.

Tras validar el acuerdo presentado por el fiscal Guillermo Nicora y la defensora oficial Gabriela Mónaco, el Juez condenó a tres años de prisión en suspenso a Sergio Fabián Caraballo como autor de los delitos de robo agravado por efracción en grado de tentativa, robo en grado de tentativa, robo y encubrimiento.

Para el mantenimiento de la condicionalidad de esa pena deberá fijar domicilio y someterse al cuidado del Patronato de Liberados, concluir sus estudios secundarios y realizar un curso de formación profesional o de oficio a su elección.