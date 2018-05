Aclaran que se invierten casi $5 millones en la reparación de la sala de salud de Las Américas

El secretario de Obras de la comuna, Guillermo de Paz, aclaró que se invertirán $4.944.920 en la refuncionalización y ampliación del CAPS Las Américas cuya obra demandará un plazo “de 10 meses más y dejará a nuevo las instalaciones, al tiempo de sumar a la superficie dos consultorios y un salón de usos múltiples". "Se reemplaza toda la cubierta del espacio que era la que tenía las filtraciones con un total de 260mts2”, comentó.



“No se cierran salas, se reparan y se amplían; se invierte en salud, como en calles y en otros temas en beneficio del vecino”, dijo el funcionario de Arroyo. “El sector a ampliar se realizará con estructura de hormigón armado, vigas, pilotines, columnas y encadenados, y cubierta de chapa galvanizada y estructura metálica. Los muros serán de ladrillo cerámicos huecos terminación revocados fino en el interior, con terminación de revoque texturado de color a elegir. La carpintería será de aluminio anodizado blanco. Los solados interiores serán de mosaico granítico iguales a existentes” amplió, con detalles técnicos, el secretario.

A propósito de ello desde la Comuna se explicó que se decidió trasladar los servicios a una sala que está a pocas cuadras de Las Américas: se atienden en Don Emilio. En este sentido, el secretario de Gustavo Blanco, aclaró la situación: “Desde febrero se vienen realizándose trabajos de infraestructura muy importantes. Y que desde ese mismo momento, la totalidad de las prácticas y los profesionales fueron trasladados a Don Emilio.

“Quiero aclarar algo para no crearle confusión a los vecinos”, señaló Blanco. “La sala de salud del barrio Las Américas -que atiende un número de gente importante- se encontraba en muy malas condiciones edilicias. Ante esa situación decidimos encarar una obra de reestructuración, fundamentalmente techo, baños y algunos consultorios, porque era imposible seguir atendiendo a la gente así”, agregó.

“Fue así que se buscó un CAPS que quede cerca, como el del barrio Don Emilio, que está a diez cuadras aproximadamente. No se va a producir un disturbio de movilización porque hasta allí llegan las líneas de colectivos 573, 573 B, 571, 571 B, 593 y 720”, explicó el funcionario.

En ese sentido, el titular de Salud de la comuna manifestó: “Quiero aclarar que todas las especialidades que estaban en el CAPS de Las Américas se trasladaron a Don Emilio. Esto mismo, por ejemplo, ocurrió y está ocurriendo con el Centro de Salud Nº1, que –como es una obra de gran envergadura- se tuvo que trasladar a la Mutual de Empleados Municipales. Y la noticia, en realidad, es una noticia buena, porque estamos reparando un Centro de Salud y estamos derivando a la gente a atenderse a otro lugar cercano”, aseveró.

“Esto ya fue anunciado oportunamente en febrero. Esto es una información que nosotros le brindamos a los vecinos, hay un cartel que explica esto en el Centro de Salud y todos los profesionales fueron mudados transitoriamente. Este hecho de instalar inquietudes de este tipo en los vecinos no me parece oportuno, porque la sala no se va a cerrar, sino que se está reparando”, concluyó Blanco.