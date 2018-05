Noche solidaria de Los Sin Techo: “La necesidad en los barrios es tal que no hay para comer”

Con una entrada a $50 y comida y bebida a precios accesibles, tendrá lugar este sábado 5 de mayo una noche solidaria en el galpón de Los Sin Techo ubicado en William Morris al 7300.

La actividad tiene como objetivo recaudar fondos para los comedores y merenderos que desde Los Sin Techo-Patria Grande y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) sostienen en la ciudad.

Dario Bacre, referente de Los Sin Techo-Patria Grande, comentó al respecto del evento: “No nos gusta tener que sostener comedores y merenderos porque las familias tendrían que poder comer en sus casas, pero la necesidad en los barrios es tal que no hay para comer. Actualmente tenemos tres comedores más ocho merenderos en diferentes barrios, sostenidos por la militancia de nuestros compañeros y compañeras de las asambleas”.

“Por parte del Estado es muy irregular lo que se recibe, por ejemplo los alimentos frescos de Nación hace tres meses que no llegan y al aumentar considerablemente la cantidad de gente que asiste lo que llega ya no alcanza. Por eso siempre apelamos a la solidaridad del pueblo, no para reemplazar al Estado en sus responsabilidades a quien siempre le exigiremos, sino para aminorar la grave situación que se vive en los barrios periféricos”, agregó Bacre.