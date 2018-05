Video - Andrés Chávez: "Dios fue justo y nos dio revancha"

Fue el mejor gol. En el primer tiempo se me había cargado el isquiotibial, estuve a punto de salir pero le puse huevo, dije `de acá

me sacan muerto´. Tuvimos un lindo partido"

"No podía picar, encima en el segundo tiempo me enfrié mucho. Pero de a poquito mejoró y pude aguantar"

"Cuando me fui mano a mano decidí definir rápido, no enganchar, no sabía cómo respondería el físico"

"Siempre tenemos quehacer un gol rápido porque después nos cuesta, los equipos se nos cierran. Almagro se nos vino, es un gran rival, hicimos la diferencia porque jugamos un poco mejor que el resto"

"Luego de perder con Deportivo Riestra teníamos fe de llegar a esta instancia. Siempre lo digo. Dios es justo y nos dio la revancha"

"Es una alegría inmensa, tuve la suerte de elegir bien entre tantas propuestas"

"Me gustaría quedarme, seguramente. La prioridad la tiene Aldosivi".