Desempleo: oficialistas y opositores le piden a Arroyo que convoque al Consejo de Concertación Económico Social

Concejales oficialistas y opositores le reclamaron al intendente Carlos Arroyo que convoque al Consejo de Concertación Económico Social.

Dirigentes de la Unión Cívica Radical se reunieron en la sede de la CGT Regional Mar del Plata con su flamante secretario general, Miguel Ángel Guglielmotti, quien los recibió acompañado por Guillermo Bianchi, secretario general de Empleados de Comercio.

Por el radicalismo, asistieron Mario Rodríguez, Sebastián Puglisi, Cristina Coria, Gustavo Serebrinsky y Gustavo De la Hoz. El concejal Mario Rodríguez explicó que “intercambiemos opiniones sobre la difícil situación que se vive en nuestro país, a la cual no es ajena nuestra ciudad, y que demanda de todos un diálogo maduro que ponga el acento en la necesidad de garantizar que el empleo y la producción sea una de las preocupaciones centrales de los gobiernos, a todo nivel, en una ciudad como Mar del Plata, que desde hace más de una década ocupa, de manera sostenida, el podio de la desocupación”.

Desde la CGT harán en estos días el llamado a una reunión multipartidaria para debatir sobre estos temas, mientras que desde la UCR, Mario Rodríguez informó que creen oportuno impulsar la convocatoria al Consejo de Concertación Económico Social del Partido de General Pueyrredon, creado por ordenanza Nº 12382.

A su vez, el presidente del bloque de concejales de 1Pais, Ariel Ciano, presentó un proyecto de ordenanza para la puesta en marcha del Consejo Económico y Social de General Pueyrredon, "El objetivo es convocar a todos los sectores de la sociedad y generar un gran acuerdo que nos permita volver a ser la Mar del Plata productiva que los vecinos necesitan. Hay que evitar que se agrave la crisis; la gente no da más y el gobierno lo sabe muy bien", aseveró el edil opositor.

En ese contexto, el expresidente del HCD explicó que "ya no caben dudas que todo sube. Del dólar a los tarifazos, los precios y los servicios, los argentinos no podemos más seguir aguantando que el gobierno nacional encuentre el timón de un barco al que se subió sin saber navegar”. “Valoramos las intenciones de todos, pero la gente necesita mucho más que eso para poder llegar a fin de mes y cumplir con todos los compromisos de una familia tipo. Y no estamos hablando de ningún lujo, sino de los gastos corrientes como un alquiler, pagar los impuestos, la cuota de un colegio, una prepaga, la tarjeta de crédito y el consumo diario", añadió.

Ciano remarcó que "somos una oposición responsable y como tal, también señalamos lo que está bien por parte de otras fuerzas como fue la convocatoria al Consejo Económico y Social que estamos planteando, que por su parte hizo la Unión Cívica Radical, dejando en claro que ésta es una preocupación de varios sectores políticos que representan a la sociedad en su conjunto y no sólo de un partido". “Pero además le insistimos al intendente que sea él quien asuma la responsabilidad y convoque a todos los sectores, porque somos muchos los que queremos ayudar a Mar del Plata, y para eso, Arroyo, debe escucharnos", añadió.

Para finalizar, el concejal massista subrayó que "el Consejo que proponemos tiene que ver con la realidad que estamos viviendo, por eso lo volvemos a plantear y queremos relanzarlo, porque si bien data de 1998, nunca se puso en práctica y en virtud de lo que está pasando en la ciudad, como la situación del puerto de la que todos se hacen eco, éste puede ser un espacio para la reflexión donde todos puedan ser escuchados, plantear los objetivos y la forma de conseguirlos; explicar sus necesidades y ofrecer apoyo y propuestas".