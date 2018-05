Alvarado quiere dar otro paso hacia la B Nacional

No hay un candidato firme, ni uno que corra con el "caballo del comisario". Alvarado y Defensores de Belgrano de Villa Ramalllo se conocen mucho, demostraron ser dos equipos parejos y no hay uno que aparezca con ventaja por encima del otro para la revancha de este sábado a las 16 en el estadio "Salomón Boeseldin", en busca de un pasaje a la semifinal de la Reválida del Torneo Federal A. Con público visitante y mucha expectativa, el "torito" sueña con otro paso hacia un ascenso muy esperado.

No será un partido más para los de Mauricio Giganti. Aunque tratará de que no juegue en su cabeza, inevitablemente, el ascenso de Aldosivi a Primera División, influirá a la hora de salir a la cancha, la presión será mayor y la necesidad de seguir en carrera para darle una alegría a su gente, parece más necesaria. Porque Alvarado quiere tener su propia alegría, no le interesa mirar al otro lado de la ciudad y va por un objetivo demasiado importante para estar pendiente de lo que pasa en los "primos".

Pero seguramente, Giganti lo hablará y los enfocará en su juego, en su rival y en el segundo tiempo de 90 minutos que deberán afrontar tras el 0 a 0 en el José María Minella. Con la seguridad de que saliendo con la misma actitud y vocación ofensiva de la ida, las esperanzas serán mayores y que no tiene que permitir que el local pueda exponer sus virtudes, cosa que no consiguió a lo largo de todo el encuentro en Mar del Plata y, por eso, apenas si inquietaron a Juan Francisco Rago.

Lo que sí sabe el "torito", es que Defensores, de entrada, apostará a un esquema un poco más ofensivo y con más pretensiones de visitar el área rival. Por eso, la duda radica en saber si Giganti mantendrá los dos delanteros centrales con Walter Erviti acompañando a Martín Palisi en la mitad de la cancha, o si incluirá otro volante de contención (podría ser Ezequiel Riera o Matías Caro) para lograr equilibrio y soltar más al exIndependiente y los volantes externos se convertirían en extremos.

Por el lado del local, Héctor Storti también jugó al misterio y no confirmó el equipo, aunque también se esperan algunas modificaciones. De acuerdo a lo que ha utilizado en la temporada, no sorprendería que ingrese Jorge Zules para conformar una línea de tres centrales con Torrent (delantero por afuera en la ida) como salida por la derecha y Alan Moreno por izquierda. En ataque, volvería uno que estuvo en el banco en Mar del Plata como Bonetto, para acompañar al peligroso Federico Castro.

Las cartas están echadas. Quedan 90' por delante, en los que los dos querrán ganar, pero sabrán que no tienen que perder porque se termina la temporada. Y que el empate les da una chance más que es la definición con tiros desde el punto penal.