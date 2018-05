La mayoría de los taxis, remises y colectivos de Mar del Plata cuentan con botón antipánico

Desde el Centro de Monitoreo informaron que la mayor parte del transporte público de General Pueyrredon cuenta con botones antipánico, que son utilizados de manera preventiva para evitar delitos hacia los choferes o los usuarios.

“Hace un año que se comenzó a implementar y actualmente todas las líneas de colectivos, excepto la 720 de Batán y la 221; el 100% de los remises y unos 1.000 taxis están conectados al COM. Si activan el botón antipánico, se da aviso al 911, Policía Local o al Comando de Patrullas”, afirmó Sergio Andueza, secretario de Tecnología e Innovación Municipal, en diálogo con 0223.

A diferencia de los botones antipánico que se entregan de manera gratuita en casos de violencia de género o en los comercios, en el caso del transporte las mismas empresas de colectivos o las cooperativas de taxis y remises se encargan de comprar los dispositivos, que luego son conectados a la red de monitoreo de la Comuna.

A través de las redes sociales, el Municipio comunica habitualmente a los taxistas la posibilidad de conectar el botón antipánico a la red del COM. “A nivel individual, aún no vemos a muchos taxistas involucrados. Apenas 2 o 3 se han conectado”, agregó Andueza, que admitió que el costo del dispositivo de alerta tiene un costo promedio que no supera los $700.

Si sos taxista y queres adquirir un botón para conectarlo al COM llama al 4998500/ escribinos a rav@mardelplata.gov.ar para más información. — COMMGP (@COMMGP) May 3, 2018

Desde el área de seguridad del Municipio, informaron a este diario digital que los botones antipánico administrados por las empresas, “redireccionan la alerta al COM para luego enviar presencia policial, a través de Policía Local, Comando de Patrullas o el 911. Hay una pantalla exclusivamente destinada a monitorear estos casos, que son ubicados a través de un GPS”.

Por otra parte, señalaron que las alertas “son frecuentes, a veces por error humano y otras porque el chofer advierte una presencia amenazante y lo oprime. Se utiliza de una manera preventiva y cada alerta está registrada”, agregaron.

La ausencia de este tipo de dispositivos generó polémica a mediados de abril, tras el asesinato de un chofer de colectivo en La Matanza. Luego de unos días, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo anunció la implementación de cámaras de seguridad y botones antipánico para las unidades que trabajen de noche en el conurbano bonaerense a través de una línea blanda de créditos del Banco Provincia.