Productores agropecuarios afirman que Mar del Plata también quedó fuera de otra emergencia

Luego de que General Pueyrredon no fuera incluido en la emergencia agropecuaria, que beneficiaría al distrito con créditos blandos para sanear las importantes pérdidas producto de los fuertes temporales del 2017, el Ejecutivo quedó en el blanco de las críticas, debido a que la Provincia explicó que el gobierno de Carlos Arroyo no había solicitado dichos fondos. A posteriori, el Municipio adujo que no solicitó la emergencia porque en la zona “no hubo sequías”.

Consultado por esas polémica respuesta, Ricardo Velimirovich, presidente de la Asociación Frutihortícola de General Pueyrredón, cuestionó el accionar del Municipio y sostuvo que esa justificación “fue muy simple”.

“La comisión de emergencia no se reúne sólo por la cuestión de sequía, sino por lo que sucede en cada situación meteorológica de cada jurisdicción de la provincia. Puede haber un tornado en Benito Juárez o inundaciones en otras zonas. No se reúne para cada uno de los efectos. Hay que aclarar esto porque se justifica todo de manera muy simple”, evaluó Velimirovich, en diálogo con 0223.

Sobre estas desinteligencias en el área de Producción, el referente de los productores agregó que “resulta llamativo o es una forma de decir 'Pensé que era para sequía'. No es que no tengan conocimiento del área, quizás los superan los problemas diarios”, evaluó.

En esa cuestión, recordó que se venció el plazo inicial para que el Municipio pidiera la emergencia agropecuaria pero señaló que ahora “se está trabajando con la Provincia para que se pueda presentar una prórroga”.

“General Pueyrredón también quedó afuera de la emergencia en caminos rurales”

Por otra parte, Velimirovich manifestó el malestar del sector agropecuario local porque el distrito tampoco fue incluido en la reparación de 12.000 kilómetros de caminos rurales, que fue anunciado por la gobernadora Vidal, con los fondos del sistema de emergencias.

“General Pueyrredon también quedó afuera y eso también es una molestia muy grande. Los caminos no tienen mantenimiento ni tampoco el Municipio tiene maquinaria con qué hacerlo, según nos informaron desde el Emvial. El otro día nos reunimos y claramente nos pidieron que nosotros reparemos las máquinas. Salimos muy preocupados de esa reunión y quedamos en 10 días reunirnos y formar una idea para ver cómo podemos solucionar esto”, agregó el productor.

En ese contexto, reclamó que los productores “pagamos impuestos municipales y con un ítem específico para la reparación de caminos. Les preguntamos por ese dinero y nos dijeron que todo se usaba para pagar sueldos. ¿Para qué entonces está la tasa para caminos?”, se preguntó.

“Tener los caminos en condiciones afecta la vida cotidiana de los productores, ya que todos viven en la zona. Tenemos contacto a diario con el Ministerio de Agroindustria de la Provincia y suponemos que en los primeros días de mayo volveremos a presentar el pedido de emergencia. La ventaja que la Provincia estaba en conocimiento de la situación y quizás resulta más fácil conseguir la prórroga”, concluyó el presidente de la Asociación Frutihortícola.