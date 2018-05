Amenazas, violencia y disparos: una disputa entre dos familias terminó con dos hermanos baleados

Un conflicto vecinal, que incluye múltiples denuncias por agresiones y violencia de género, escaló en las últimas horas. Este domingo, una mujer sufrió roturas en su auto y mientras realizaba la denuncia atacaron a tiros a dos de sus hermanos, de 22 y 38 años que fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Ambos fueron atendidos en el lugar y evolucionan favorablemente.

Según la reconstrucción de los hechos que pudo hacer 0223, una mujer denunció el domingo por la tarde que en el marco de una conflictiva relación con el papá de sus hijas, familiares del hombre le provocaron daños a su automóvil. Mientras la mujer se presentó en la comisaría a exponer lo sucedido, al menos una persona se acercó a la vivienda en el barrio Parque Palermo y efectuó varios disparos contra sus dos hermanos.

Minutos más tarde ingresaron al Higa un hombre de 38 años con un rose en su cabeza y su hermano de 22 que tenía una herida en la pierna izquierda con orificio de entrada y salida. “Las primeras actuaciones que llevó adelante la policía permitieron identificar al autor de los disparos que es intensamente buscado”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Más allá de la primera denuncia que hizo la mujer, el ataque que sufrieron sus hermanos dio lugar a la formación de una causa por abuso de arma y lesiones.

"Parece un cuento de cowboys"

Marcela Torres tiene 39 años y después de estar casada durante 10 años con su exmarido, en 2016 se separó. Fue después de ese momento cuando los conflictos entre sus padres y los de él comenzaron a producirse y crecieron cada vez más hasta este domingo cuando dos hermanos de ella tuvieron que ser internados tras ser baleados.

"Mi exmarido y su hermano son policías", afirmó la mujer en diálogo con 0223 y explicó que "por eso las denuncias caen siempre en saco roto". Al parecer todos los problemas de lo que hoy "parece un cuento de cowboys" se iniciaron cuando la madre de Marcela observó que los niños más pequeños de la familia vecina eran enviados a cortar el cerco de plantas que se levanta entre ambas casas e indignada por la situación comenzó a sacar fotos.

Esa actitud fue la que habría alterado "a los Ramírez " que en febrero "le pegaron" a uno de los hermanos de Marcela, a otro "le fisuraron la cara con una botella" y a un tercero "lo molieron a palos"."Yo terminé ayer con el auto destrozado, una mama golpeada y otras tres lastimaduras", afirmó la mujer en torno a los últimos acontecimientos.

Si bien después de las denuncias se realizó un allanamiento en la casa de los presuntos agresores, Mariela sostiene que "dio negativo porque les avisaron y seguramente enterraron las armas en el patio".

De cada uno de los hechos hay denuncias, por lo que este lunes tratará de pedirle a la fiscal Graciela Trill, quien está a cargo de la investigación de las agresiones de este domingo, que unifique todas las causas.

Marcela vive a 25 cuadras de la casa de sus padres donde hace mucho tiempo "nadie puede vivir tranquilo". "Nosotros somos gente de trabajo, pero mis padres y mis hermanos tuvieron que irse porque ya no pueden estar más ahí", dijo y sostuvo que aunque su exmarido no interviene en el conflicto tuvo que poner a sus hijas (10 y 6 años) en "una burbuja". "Yo no puedo decirle a ellas que sus abuelos y sus tíos son unos violentos", concluyó.