Los Tordos acabó con la ilusión de Sporting

Sporting (14): Rodrigo Collins, Leandro Pizzolo y Federico Tehaux; Ignacio Parietti y Juan Ignacio Cecive; Federico Paruzzolo, Lucas Gasparri e Ignacio Castañón, Ignacio Marino y Gastón García Argibay; Juan Evangelista, Ignacio Roldán, Pedro Area y Mateo Biain; Federico Spinelli. Entrenador: Eduardo Etcheto

Ingresaron: Mariano Dramis, Juan Aizpún, Gregorio Piovani, Iván Ballesteros, Juan Varela y Martín Falcone.

Los Tordos (48): Lautaro Villegas, Gonzalo Robello y Yoel Moretta; Agustín Orrico y Agustín Calzetti; Emiliano Galiotti, Tomás Baeck y Juan Manuel Sánchez; Juan Balzarelli y Pedro Lértora; Francisco Cassone, Angelo Lizzola, Bruno Hernández y Juan Ignacio Orrico; Francisco Galdeano. Entrenadores: Pedro García Pedro y Federico Genoud.

Ingresaron: Juan Ignacio Correa, Rodrigo Espejo, Juan Ignacio Conil, Andrés Baeck, Tomás Orrico, Santiago Pontis Day y Rodrigo Martínez.

Puntos: PT 1' try de Biain convertido por García Argibay (S); 10' try de Collins convertido por García Argibay (S); 12' try de Galdeano convertido por Lértora (LT); 32' try de J.I.Orrico convertido por Lértora (LT) y 35' try de Sánchez convertido por Lértora (LT). Resultado parcial: 14-21; ST 12' try de Lértora convertido por él mismo (LT). 17' penal de Lértora (LT), 28' penal de Lértora (LT); 37' try de Galdeano convertido por Lértora (LT) y 40' try de T.Orrico convertido por Lértora (LT).

Amarilla: ST 40' Ballesteros (S).

Árbitro: Mauricio Escalante.

Cancha: Villa Marista.