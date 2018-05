Peñarol sueña con arrebatarle la localía a San Lorenzo

Se dio cuenta que puede. Peñarol demostró en el primer partido con San Lorenzo, cuando reaccionó luego de un arranque para el olvido, que concentrado y al 100% de sus posibilidades, vencer al bicampeón de la Liga Nacional y máximo candidato a quedarse nuevamente con la corona, no es un imposible. Pero para eso, no se puede descuidar, no puede tener lagunas y este martes a las 19.30 buscará ese nivel que le permita igualar la serie de octavos de final y robarle la localía al "ciclón".

Lo más importante, es la mejoría que experimentó Peñarol después de haber sido vapuleado en el primer cuarto. Lo que para cualquier equipo hubiera sido rendirse, para los de Leo Gutiérrez fue un golpe para reaccionar y mostrar que tiene con qué dar pelea. Y lo hizo muy bien, ante un rival de jerarquía, con una soberbia actuación de Diego García y un gran trabajo de Martín Leiva bajo las tablas.

Pero esa remontada que lo tuvo a tiro hasta cerca del final no es común y, además, no le alcanzó. Entonces, el objetivo del "milrayitas" es poder estar a tiro de San Lorenzo, mantenerlo cerca y dar el golpe en un cierre parejo para traerse la victoria de Buenos Aires.