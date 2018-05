Por la caída de las ventas y la sobreoferta, productores tiran a la basura cientos de kilos de verdura

En los últimos días, la puerta del mercado frutihortícola de la ruta 226 kilómetro 7,5 muestra un aspecto poco habitual: cajones llenos de tomates y verduras de hoja no se cargan en las numerosas camionetas que proveen a las verdulerías de Mar del Plata y la zona, sino que van directamente a la basura.

“Se juntaron 5 zonas de producción activas en el país, como es el norte argentino, Corrientes, Mar del Plata, La Plata y Mendoza. Hoy en día con los valores del mercado, los tomates que no se pueden vender o van perdiendo valor comercial, se están descartando porque no tienen salida y terminan en los contenedores. A pesar de que se ayuda a los que más los necesitan a través de Manos Solidarias, se termina tirando porque no se da abasto”, explicó Guido Cecive, integrante del directorio del mercado Procosud, en diálogo con 0223.

"Parece que la fruta y la verdura termina siendo un lujo"

Para el productor, “muchas veces es noticia cuando algún producto está caro por dificultades en la producción pero no cuando está tan barato y hay sobreoferta. Pedimos a la gente que aproveche a consumir estos productos que están en precio”, evaluó.

En ese punto de análisis, Cecive explicó que la notoria caída del consumo “se da por los cambios de costumbre. Parece que hoy en día la gente deja para lo último el consumo de frutas y verduras, que debería ser de primera necesidad. El bolsillo también, porque la gente llega con lo justo a fin de mes. Parece que la fruta y la verdura termina siendo un lujo y no una primera necesidad”, remarcó.

“Esta falta de consumo impacta en el empleo local porque los pequeños y medianos productores sienten esa crisis diaria y genera que no puedan seguir contratando más gente”, dijo Cecive.

Por último el productor pidió la ayuda del Estado: “Debido a la gran cantidad de oferentes y al no estar nucleados, cuesta juntarlos para ofertar y que se puede cambiar el consumo y mejorarlo. Necesitamos una mano del estado municipal, provincial y nacional”, concluyó.