Bonifatti: “Cuando Acción Marplatense empezó a restar, decidimos crear Sumar”

Luego de disputar una interna y de lanzar duras críticas contra el rumbo y la actualidad de Acción Marplatense, Santiago Bonifatti decidió dar un quiebre a la situación: Nueva Acción, la agrupación que creó dentro del partido vecinal, abandonó AM y conformó Sumar por Mar del Plata.

“Cuando Acción Marplatense empezó a restar, decidimos crear Sumar”, repitió Bonifatti durante el lanzamiento que se realizó este miércoles en el Torreón del Monje. El actual concejal se sentó en la mesa con los dirigentes Juan Rey, Lucía Bonifatti, Esteban Román y Fernando Barranus.

Más allá de allegados y militantes del nuevo espacio también se acercaron el intendente Carlos Arroyo, junto al secretario de Salud Gustavo Blanco, quienes saludaron a Bonifatti. También asistieron los concejales Cristina Coria (UCR), Marcos Gutiérrez y Virginia Sívori (UC) y el exconcejal Fernando Maraude, entre otros.

“La ciudad crece pero no se desarrolla. Hace tiempo que vemos movimientos pero eso no tiene el rumbo que nosotros deseamos. Queremos trabajar en contra de esa inercia, esa lógica, de que en Mar del Plata los problemas crónicos nos van a acompañar por toda la vida y que no hay forma de resolver estas cuestiones”, dijo Bonifatti durante el discurso.

En ese marco, destacó que el pedido de los vecinos es que la dirigencia política resuelva los problemas de la ciudad. "Nos piden que seamos creativos, modernos y que dejemos de lado nuestras diferencias y pertenencias", dijo. Y agregó: "No tenemos la soberbia de pensar que tenemos todas las ideas o las personas. Sumar por Mar del Plata lo que busca es sumar las ideas que ya están, las personas valiosas en Mar del Plata que ocupan determinados lugares par que juntos podamos resolver los problemas de la ciudad".

Agradecimientos y omisiones

Durante su discurso, Santiago Bonifatti hizo un "agradecimiento" a Acción Marplatense, debido a que a muchos de los que hoy conforman Sumar les permitió desarrollarse en política. "Fueron muchos años de trabajo y hasta tuvimos la oportunidad de estar dos veces en el gobierno", dijo.

"También quiero agradecer mucho a algunos dirigentes de Acción Marplatense, algunas personas que recuerdo permanentemente. Quiero mencionar especialmente a Eduardo Pezzati, un dirigente que ya no está con nosotros, pero no tengo ninguna duda que le dio un sesgo al partido de la ciudad. También hay dirigentes que por ahí no están en la actividad política plena, pero quiero hacer una mención, a personas como Ricardo Palacios o Héctor Rosso, quienes siempre tuvieron la característica de darles lugar a los jóvenes", enumeró Bonifatti, quien no hizo ninguna mención al exintendente Gustavo Pulti.

Si bien no lo nombró, las críticas sobre la actualidad del partido vecinal parecían estar dirigidas directamente hacia la figura de Pulti. "El partido tenía que atravesar un proceso de autocrítica muy profundo y no pudimos hacerlo. Creíamos que se debía renovar la política, las ideas, la forma de hacer política y también los dirigentes. Y tampoco ese proceso se pudo completar. Acción Marplatense es un proceso agotado", disparó y remató: "Además, el tiempo pasa, el mundo cambia y los partidos políticos necesariamente tienen que cambiar".