Arroyo minimizó los últimos anuncios en economía: “No es tan grave como parece”

En el marco de la reinauguración del Caps de Playa Serena, el intendente Carlos Arroyo fue consultado por la actual situación económica del país. A pesar de evitar dar mayores precisiones y evitar la polémica con el gobierno nacional, el jefe comunal minimizó la coyuntura económica y dijo que “no es tan grave como parece”.

“Del plan económico nacional yo no opino”, dijo rápidamente Arroyo al ser consultado por radio Brisas acerca del manejo de la economía nacional y argumentó: “Estoy tan abocado a los temas de Mar del Plata que no conozco a fondo cuál es la situación. Sinceramente no soy un opinólogo, si no conozco las cosas prefiero no hablar. Aunque en principio yo veo que no es tan grave como parece, desde el punto de vista general y máximo de la Nación. La situación de la gente en el tema laboral es otra historia y son dos cosas distintas”, razonó.

En relación a los anuncios realizados por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, que admitió la reducción de la obra pública luego de la escalada del dólar, el Intendente afirmó que en Mar del Plata “habrá pequeños recortes”, cuestión que surge tras el encuentro que mantuvo ayer en La Plata con el Secretario de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, Alex Campbell.

“Hay unos pequeños recortes pero ya hemos estudiado con el secretario de Planeamiento -Guillermo de Paz- cómo vamos a obviar algunas dificultades. Voy también a recurrir al sector privado y vamos a ir resolviendo los temas”, indicó Arroyo.