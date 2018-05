Detienen en Mar del Plata a un hombre que realizó una amenaza a la embajada de Estados Unidos

La Policía Federal detuvo este miércoles en Mar del Plata a "El Tiki", un hombre de 44 años que está acusado de realizar una amenaza telefónica a la embajada que tiene los Estados Unidos en Buenos Aires.

El operativo fue realizada en una casa ubicada en O´Higgins al 1300. “Hay una bomba en la embajada de Estados Unidos en un coche”, dijo el hombre en el llamado realizado en noviembre del año pasado.

"No vamos a aceptar ningún tipo de intimidación. No hay lugar para estas amenazas y por eso vamos a seguir trabajando, junto a las fuerzas federales y el Poder Judicial, para que estos hechos no queden impunes”, señaló la ministra de Seguridad de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“El Tiki” no sólo había realizado amenazas contra la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, sino que también lo había hecho contra la quinta presidencial de Olivos, el Congreso de la Nación y los Tribunales de Comodoro PY.

En el allanamiento, la Policía Federal detuvo al acusado de la amenaza y secuestró un celular, un cartucho de escopeta usado y una credencial del Tiro Federal de Mar del Plata.