Denuncian a la sociedad de fomento Estación Chapadmalal por irregular distribución de agua potable

Vecinos del barrio Estación Chapadmalal radicaron una denuncia por "irregular distribución de agua potable" que compromete a fomentistas de dicha zona, la cual se presentó en Fiscalía de Delitos Económicos.

Uno de los denunciantes, según consta en la declaración, aseguró que “a aquellos que no abonaban la cuota social de la entidad, no le suministraban agua potable en forma total sino parcial”.



Acto seguido, reveló que desde la Sociedad de Fomento “le hacían llegar el producto a campos de la zona más conocidos como chancherías, y en cambio no le facilitaban el mismo a vecinos con escasos recursos”.



Asimismo, los vecinos denunciaron a un tractorista del lugar (pertenece a la sociedad de fomento Estación Chapadmalal), el cual habría recibido dinero por otorgar agua potable a una fábrica de ladrillos emplazada en la zona, en detrimento de familias necesitadas del suministro.



Otro de los denunciantes remarcó que en el transcurso del año 2011, detectó: “La existencia de irregularidades en el movimiento y gestiones de la institución, como por ejemplo la asignación de fondos que ingresaban como pago del suministro de agua potable a los vecinos”, subrayando además que “tampoco era claro el manejo de fondos en general de la entidad, ni de la facturación que obraba en poder de la misma”.



Debido a la sumatoria de anomalías, la dicente decidió realizar la denuncia penal correspondiente y recurrió tanto a la Dirección de Asuntos de la Comunidad como a la secretaría de Gobierno del exintendente Gustavo Pulti, obteniendo como resultado “una entrevista con Marcelo Artime” quien se limitó a escuchar los planteos vertidos “sin recibir respuesta alguna”.



Acto seguido, señaló que se sintió intimidada ya que “hace aproximadamente un mes” halló “un cráneo humano en la puerta de su domicilio”, por lo que dio inmediata intervención al personal policial.



Por su parte, un tercer damnificado afirmó que “su relación laboral con la entidad se hallaba incursa en un fraude laboral”, puntualizando que “toda vez que debía presentar su facturación mensual en carácter de monotributista, se le pedía que subscribiera constancias de recepción por una suma mayor a la que se le facturaba en contraprestación por las tareas desempeñadas”.

Aclarando en consecuencia que “no posee copia de estos últimos comprobantes ya que los mismos quedaban en poder de la entidad”.