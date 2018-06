Por el aumento del GNC taxistas no descartan una movilización

El nuevo aumento de GNC generó preocupación en los taxistas que no descartaron realizar movilizaciones si el Intendente Carlos Arroyo no interviene para encontrar una solución medianamente favorable que no afecte a los usuarios.

El incremento del valor del combustible fue recibido con sorpresa desde el sector.

En diálogo con 0223, Miguel González, titular de la Federación de Conductores de Taxis aseguró que no esperaban un nuevo aumento “Nos llama poderosamente la atención, nos cayó de sorpresa”, dijo.

Gonzalez resaltó que los aumentos no permiten encontrar una “solución” a la problemática que atraviesan ya que consideró una “locura” trasladar los nuevos costos a la “tarifa”.

Según detalló el titular de la Federación, Claudio Cambareri, director de Transporte, realizó gestiones con la presidente de la cámara de expendedores y les explicó que ”no nos podían ayudar porque el gran problema el distribuidor de GNC. Iban a gestionar una reunión con Camuzzi y de golpe nos aumentaron”.

Por último, González aclaró que si no hay una “respuesta medianamente satisfactoria” por parte del Gobierno local, desde la Federación no descartan una movilización para visibilizar el conflicto. “Ya no damos más” aseguró, al tiempo que destacó que es el Intendente quien tiene que ponerse al frente del reclamo para llegar al ministro de energía.

