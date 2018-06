Camioneros ratificaron que este jueves harán un paro nacional 

El Sindicato de Choferes de Camiones ratificó este lunes que el jueves próximo realizará un paro nacional por 24 horas, sin cortes de ruta, en reclamo de un aumento salarial del 27%.

"Ratificamos el paro de este jueves. Si el sector empresario no da el 27%, vamos a hacer una medida de fuerza", sostuvo el secretario general del sindicato, Hugo Moyano.

El gremialista aseguró que el paro no incluirá movilizaciones ni cortes de ruta: "Los camiones se quedarán al costado de la ruta o en estaciones de servicio. No vamos a hacer nada que no corresponda".

La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, había anticipado que el gobierno "utilizará la fuerza pública" si fuera necesario para evitar bloqueos de los camioneros.