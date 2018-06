Juicio por licencias truchas: los abogados de Belmonte y Federico Bal pidieron la absolución

En el tramo final del juicio que investiga la entrega de licencias de conducir truchas, las defensas de los acusados Juan Carlos Belmonte -presunto líder de la asociación ilícita- y Federico Bal –señalado por haber obtenido un carné apócrifo- leyeron sus alegatos, cuestionaron el desarrollo del proceso y pidieron la absolución de sus clientes.

Primero fue el turno de Juan Ignacio Giovanettoni, defensor de Bal, quien sostuvo que "es llamativo de de 7 mil y pico de licencias la única investigada sea la de mi cliente; no obstante estamos llegando a las instancias finales con bastantes aspectos a criticar o pulir. Confiamos en la justicia y en el buen ojo del tribunal.

"Federico, en temporada teatral, requirió la renovación de su licencia vencida. Con domicilio real en Mar del Plata, fue a hacer el trámite pertinente y años más tarde, al emplear una licencia para sortear un control policial, se encuentra con el detalle de que la licencia era presuntamente falsa. En el derrotero de la investigación se pudo apreciar que no se puede constatar nada, que no hay ningún dato revelador que compruebe fehacientemente que Federico realizó algún intercambio dinerario por esa licencia, ni nada por el estilo”, aseguró en diálogo con 0223.

“Simplemente vemos un desmanejo desde el punto de vista de la investigación que lleva a que hoy mi cliente esté sentado acá. No arreglamos una suspensión de juicio a prueba ni nada por el estilo porque confiamos en la inocencia de Federico, quien dijo la verdad desde el primer día", agregó. Y aseveró: "Creo que Federico está acá porque es un polo de atracción mediática y le va a dar más trascendencia al juicio".

Mientras tanto, el abogado Sergio Sosa Ortega, defensor de Belmonte, pidió la absolución de su cliente y planteó dos nulidades. En primer lugar, por al menos irregularidades en la admisión de las pruebas -incluso, consideró que se deben formar causas penales por estos hechos-; y en segundo lugar, planteó la nulidad de la acusación por indeterminación de los hechos y de la prueba que se utilizó para cada hecho.

"Cuando a uno lo acusan en un juicio, deben decirle 'el hecho que cometiste es este, en tal día, tal hora, en al lugar; participaron tal o cuales personas; y la prueba que tenemos es fulano que dice esto, la pericia que dice otra cosa'. Pero acá lo que ocurrió es otra cosa: se plantearon más de 260 hechos pero no se dieron nombres ni nada, por lo cual creemos que fue un error técnico", manifestó el letrado en diálogo con 0223.

Respecto de las acusaciones que lanzó Belmonte en medio del debate contra el exintendente Pulti y otros altos funcionarios de su gabinete, Sosa Ortega dijo que "será tarea de la Fiscalía evaluar si los llama a declarar o no", y reparó en que en una nota periodística, el fiscal general Fernández Garello había anticipado que "no se esperaran más que una condena a Belmonte porque los funcionarios municipales de ese entonces habían colaborado con la investigación". "No se puede manejar de esa manera el tema acusatorio", sostuvo.