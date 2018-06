Vuelven las lluvias y... otra vez el barro

Hace tiempo que los vecinos de San Jacinto no circulan con tranquilidad por el barrio debido al deterioro que presentan las calles.

Cada vez que llueve, la tierra se convierte en barro y "las calles parecen de lodo".

En la imagen, que desde la Sociedad de Fomento decidieron compartir con 0223, se puede ver las condiciones en las que queda el barrio cuando llueve.

"La gente no sale todos los días a protestar porque no puede, pero hace tiempo que la situación es la misma, no cambia", sentenció en comunicación con este diario digital Heraldo García, de la Federación de Sociedades de Fomento.

El problema de las calles se vive en toda Mar del Plata, pero "principalmente en barrios del sur y el norte". "Algunos están aislados", denunció.