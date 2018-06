“Tengo la esperanza de que mi hijo esté en esa maldita balsa que no pueden encontrar”

Tras escuchar el parte diario de la búsqueda del fresquero Rigel y sus 9 tripulantes en la zona de Rawson, que arrojó hasta el momento el hallazgo de manchas de combustible en la superficie y de una caja de herramientas del jefe de máquinas, Guillemina Godoy, mamá del marinero Nahuel Navarrete, se mostró desconsolada y reiteró que la embarcación “no estaba en condiciones” para navegar.

“Nos informaron que en la zona de búsqueda el mar está calmo y se esperan buenas condiciones del tiempo para mañana y pasado. Eso permitiría que el buque Tango, una vez que llegue al área, pueda empezar a trabajar e, incluso, permita el descenso de buzos para ver y reconocer si debajo de las manchas de combustible está el Rigel”, dijo la mujer al salir de la reunión con el comité de crisis conformado a partir de la desaparición del fresquero con asiento en Mar del Plata.

Si bien remarcó en que desconoce los detalles técnicos del funcionamiento del barco en el que se embarcó Nahuel, Guillermina aseguró: “Por mi hijo sé que el barco no estaba en condiciones” y pidió que lo sigan buscando. “Quiero tener dónde llorarlo”, expresó antes de romper en llanto.

“Tengo la esperanza de que mi hijo esté en la maldita balsa que no pueden encontrar”, admitió y cargó contra las autoridades de Prefectura, a cargo de los rastrillajes que se realizan desde el fin de semana. “No les creo, hay muchas contradicciones; mientras no vea hechos, no les creo”, aseveró.